Ferrovial activará nuevos e interesantes objetivos con la superación de la resistencia en 58,22 euros

El aumento del volumen de negociación cerca del soporte refuerza el posible avance del valor, aunque se recomienda protección ante la alta volatilidad de Ferrovial.

El valor se enfrenta ahora a una resistencia clave en los 58,22 euros; su superación abriría la puerta a nuevos objetivos alcistas, con la siguiente resistencia en los 59,60 euros.

La empresa registró una facturación de 4.701 millones de euros en el primer semestre, aunque su beneficio cayó un 52,2% respecto al año anterior por la ausencia de ventas extraordinarias de activos.

Ferrovial ha experimentado un importante repunte bursátil tras apoyarse en el soporte de los 53,75 euros y superar sus principales medias móviles.

La renta variable a ambos lados del Atlántico no frena el ritmo y busca apuntalar sus máximos de todos los tiempos. La jornada viene acompañada por una tregua en el mercado petrolero, que recupera aire tras las caídas de ayer, y por un Ibex 35 en racha que avanza por cuarta sesión seguida intentando conquistar los 20.000 puntos.

Si analizamos los valores que componen el selectivo español, destacamos el comportamiento, en el lado positivo, de las acciones de Ferrovial, que han abierto con un interesante tirón al alza.

Las últimas cuentas presentadas ante la CNMV muestran una facturación de 4.701 millones de euros para Ferrovial de enero a junio, superando en un 5,2% el dato de 2025. Sin embargo, el beneficio se redujo a la mitad (-52,2%), situándose en 258 millones de euros.

La compañía atribuye esta diferencia a que el beneficio acumulado en el semestre equivalente del año anterior (540 millones) estuvo inflado por la venta de diversos activos.

Analizando las acciones de Ferrovial bajo el punto de vista técnico, observamos un valor que ha mantenido una progresión alcista de largo plazo justo desde los mínimos alcanzados en octubre de 2023, cuando cotizaba cerca de los 26,00 euros por acción.

Esta secuencia de mínimos y máximos ascendentes llevó a los títulos a buscar nuevos máximos históricos de formato intradiario en la jornada del pasado 27 de febrero en los 62,94 euros por acción.

Es exactamente alrededor de esa zona donde los títulos de Ferrovial elevan drásticamente la volatilidad con constantes idas y venidas, revalorizaciones importantes y también caídas severas, como la que llevó a los títulos de Ferrovial a caer prácticamente a plomo hasta encontrar suelo en la zona de los 51 euros, dejándose en muy poco tiempo más del 18,5% de su capitalización bursátil.

Pero si nos centramos en lo ocurrido en el corto plazo, observamos un intento de superación de esos máximos históricos durante el pasado mes de junio que dio paso a una nueva y fortísima corrección hasta encontrar soporte en los 53,75 euros.

En resumen, tenemos en Ferrovial un valor extremadamente volátil que, a pesar de que los repuntes puedan ser importantes, también las fases de ajuste lo son y pueden influir de manera negativa en el comportamiento del valor, por lo que hay que mantenerse siempre protegido.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches TradingView

En las últimas jornadas, Ferrovial ha protagonizado un importante repunte desde el soporte de los 53,75 euros, que ha permitido superar el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son la de corto, medio y largo plazo, enfrentándose el valor ahora mismo a una zona de resistencia intermedia situada en los 58,22 euros.

Además, la directriz alcista trazada desde mínimos de abril de 2025 ha sido perforada a la baja en las últimas semanas, y el valor ahora mismo trata de recuperarla, teniendo en cuenta que incluso hoy nos ha dejado un interesante hueco al alza.

Si finalmente se produce un nuevo tirón alcista que permita superar la zona de los 58,22 euros, se habrían dejado atrás numerosas barreras técnicas que permitirán al valor seguir avanzando.

De este modo, el precio se situaría por encima del conjunto de sus medias móviles, por encima de la directriz alcista o zona de mínimos crecientes, y también por encima de la resistencia horizontal, lo que despejaría el camino para ir a buscar nuevos e interesantes objetivos.

Además, se aprecia un incremento en el volumen de negociación cerca del soporte de los 53,75 euros, que ha permitido romper al alza todas estas zonas de importancia técnica. Por tanto, es un punto a favor para que los alcistas puedan seguir avanzando una vez superada la zona de resistencia intermedia que hemos comentado.

Así pues, y con este escenario técnico encima de la mesa, en la medida en que veamos a Ferrovial superar en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal la zona de los 58,25 euros, en ese momento el valor generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra en la que estableceremos un primer objetivo en la zona de los 59,60 euros, que es la siguiente de sus resistencias a tener en cuenta.

Si finalmente se dan las condiciones para implementar esta estrategia, la orden de protección quedará situada por debajo del paso de la media móvil de 50 sesiones, que ahora mismo está en 57,66 euros, siempre teniendo en cuenta niveles de cierre.

En cualquier caso, si ya tenemos títulos de Ferrovial en cartera, no permitiremos que cualquier deterioro o fase de ajuste del valor lo lleve por debajo de la media móvil de 200 periodos; es decir, por debajo de los 57 euros.