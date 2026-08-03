Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró la semana pasada con una ligera subida, quedando cerca de los 20.000 puntos.
En Wall Street, la sesión fue mixta: subidas para S&P 500 y Dow Jones, pero caídas en Nasdaq y Russell.
Valores destacados para invertir incluyen Bankinter, BBVA, Repsol y Naturgy, todos en momentos técnicos clave y con stop loss definidos.
Muchos inversores están atentos a estos valores por su buen comportamiento reciente y su potencial ante una ruptura de máximos históricos.
El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una subida del 0,13% en los 19.782,9 puntos tras haber estado a menos de 50 puntos de los psicológicos 20.000 puntos que podrían caer esta semana.
En Wall Street tuvimos una sesión mixta con subidas moderadas en el S&P 500 y el Dow Jones y caídas en el Nasdaq y el Russell.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 15,93 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,20 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 22,96 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 26,38 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.
- Naturgy: Cerró en los 28,96 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres.