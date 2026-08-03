Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

Muchos inversores están atentos a estos valores por su buen comportamiento reciente y su potencial ante una ruptura de máximos históricos.

El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una subida del 0,13% en los 19.782,9 puntos tras haber estado a menos de 50 puntos de los psicológicos 20.000 puntos que podrían caer esta semana.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta con subidas moderadas en el S&P 500 y el Dow Jones y caídas en el Nasdaq y el Russell.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 15,93 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,20 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 22,96 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,38 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 25,24 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,96 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres.