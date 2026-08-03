El Ibex 35 pierde los 19.900 puntos en su búsqueda del récord histórico de los 20.000

El petróleo registra caídas del 5%, con el Brent en 83,5 dólares y el West Texas en 79,5 dólares por barril.

Las bolsas europeas muestran signo mixto, con el Dax alemán avanzando un 1,30% y Londres en ligero retroceso.

ArcelorMittal, Amadeus e IAG lideran las subidas, mientras que Acciona y Repsol destacan entre las mayores caídas.

El Ibex 35 pierde los 19.900 puntos en los primeros compases de agosto, pese a subir un 0,40%.

El Ibex 35 arranca la primera sesión bursátil de agosto de nuevo en búsqueda de otro récord histórico que lo eleve por encima de los 20.000 puntos. Sin embargo, en los primeros compases de la sesión, aunque sube en torno a un 0,40%, ha perdido los 19.900 enteros, estando más próximo a los 19.850.

ArcelorMittal (+3%), Amadeus (+2,5%) e IAG (+2%) lideran las ganancias en la bolsa española. Mientras que Acciona (-2,4%) y Repsol (-2,1%) están a la cola con pérdidas.

En Europa, los grandes parqués cotizan en signo mixto. Si bien Londres retrocede ligeramente (-0,15%), el resto de bolsas europeas avanzan sin dificultad. El Dax va en cabeza, con un 1,30%, y el selectivo EuroStoxx 50 marca un 0,70%.

Hoy, para empezar agosto, tendremos los PMI manufactureros de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que las conversaciones con Irán tendrán lugar hoy lunes, pero se niega a fijar un plazo para alcanzar un acuerdo, tras haber declarado anteriormente que había suspendido un ataque inminente con la esperanza de llegar rápidamente a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y superar el punto muerto sobre las capacidades nucleares de Teherán

Así, el petróleo se intercambia con retrocesos medios del 5%. El barril de crudo Brent cotiza a 83,5 dólares, mientras que el estadounidense del West Texas lo hace a 79,5 dólares.