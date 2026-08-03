IAG encuentra en la caída del petróleo el principal catalizador para poder atacar los 5,25 euros

El volumen de contratación y la tendencia alcista de las medias móviles respaldan el escenario de rebote técnico en IAG.

La resistencia técnica se sitúa en los 5,25 euros por acción, nivel que los inversores vigilan para confirmar un cambio de tendencia.

Las acciones de IAG intentan rehacerse tras una fuerte corrección del 13%, apoyándose en el soporte clave de los 5 euros.

La caída del precio del petróleo, impulsada por la pausa militar de EEUU contra Irán, favorece la recuperación bursátil de IAG.

El mes de agosto ha arrancado con un tono bastante positivo en los mercados a ambos lados del Atlántico, permitiendo que las bolsas europea y estadounidense vuelvan a merodear por su zona de máximos históricos.

Detrás de esta mejora se encuentra la notable caída que está experimentando la cotización del petróleo, desencadenada por la decisión de Estados Unidos de pausar la intervención militar que tenía programada contra Irán para dar una oportunidad a la vía diplomática, lo que ha aliviado significativamente la presión sobre la materia prima.

Por su parte, el Ibex 35 afronta el inicio del mes con la mirada puesta en la cota de los 20.000 puntos, un umbral psicológico que no logró consolidar la sesión del pasado viernes pero que vuelve a tener a su alcance. Dentro del índice español, la atención se centra de forma muy clara en las acciones de IAG, que han registrado alzas importantes durante los primeros compases de la negociación.

El comportamiento del grupo aéreo resulta especialmente llamativo tras la caída sufrida en la jornada del pasado viernes.

Pese a que la compañía logró batir las previsiones del mercado en lo relativo a su beneficio operativo, la incertidumbre sobre la evolución de los ingresos y el peso de las facturas de combustible desencadenaron fuertes ventas iniciales del 5%, aunque las pérdidas terminaron moderándose hasta el 1,48% al término de la jornada.

El verdadero foco de preocupación para los inversores estuvo en los ingresos por asiento disponible, una métrica fundamental para evaluar el ritmo comercial de las aerolíneas. Aunque el ingreso unitario por pasajero aumentó un 1,6% en el trimestre, este avance se quedó corto en comparación con lo que el consenso del mercado ya había descontado en precio.

Sin embargo, el título trata hoy de rehacerse con fuerza tras haber completado una dura fase de ajuste técnico permitiéndose abrir con un interesante hueco al alza.

Conviene recordar que, partiendo de los mínimos registrados en marzo en los 8,80 euros, los títulos de IAG venían desarrollando una sólida tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes que culminó en julio al tocar la zona de los 5,71 euros, donde la cotización terminó dibujando una figura de doble techo a corto plazo.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

La incapacidad de rebasar esa zona desencadenó una corrección que se ha cobrado casi un 13% de su valor bursátil en muy poco tiempo, empujando al valor hacia el soporte clave de los 5 euros por acción. En esa cota psicológica las ventas han encontrado un freno claro y es justo desde donde la acción intenta rehacerse en este momento.

El fuerte retroceso que experimenta hoy el crudo —con caídas superiores al 5% en el Brent hasta los 83 dólares y del 6% en el West Texas perdiendo los 80 dólares— actúa como el catalizador perfecto para las acciones de IAG. No obstante, no conviene dejar llevarse en exceso por el entusiasmo, ya que el título aún debe superar importantes obstáculos técnicos en su camino al alza.

El primer freno se encuentra en la media móvil de 50 periodos, que transcurre por los 5,17 euros por acción y que por el momento frena el avance de los compradores tras el hueco alcista registrado en la apertura.

Un poco más arriba se localiza la resistencia horizontal de los 5,25 euros, un nivel coincidente con un retroceso de Fibonacci relevante que los inversores han estado vigilando muy de cerca durante los últimos recortes.

Por el lado inferior, la estructura muestra cierto respaldo gracias a la pendiente alcista de sus medias de medio y largo plazo por debajo de los 4,80 euros, a lo que se suma un repunte en el volumen de contratación cerca de los 5 euros que sugiere compras por parte de inversores institucionales buscando un rebote técnico.

Dada la elevada volatilidad propia del petróleo y su impacto directo en la estructura de costes de la compañía, cualquier planteamiento operativo sobre este activo debería realizarse gestionando con prudencia el riesgo, limitando el volumen a no más de un tercio de la posición habitual.

Para quienes busquen construir una estrategia compradora, la opción más prudente pasa por esperar a que la cotización confirme la superación de los 5,25 euros, exigiendo como filtro al menos dos cierres consecutivos por encima de esa cota.

Esta señal abriría la puerta a buscar un primer objetivo en la zona de los 5,45 euros por acción, mientras que el control de riesgo exigiría situar una orden de protección si la cotización vuelve a perder los 5,17 euros al cierre.

Por último, quienes ya tengan el valor en cartera pueden mantener la posición sin grandes inconvenientes, siempre que no se pierda el soporte crucial de los 5 euros.