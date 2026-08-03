Amazon le sigue el ritmo a Apple, Nvidia, Microsoft y Alphabet y supera los 3 billones de dólares de capitalización

La cifra de negocio de Amazon aumentó un 19,6%, destacando el crecimiento del 37% en los ingresos de AWS, su mayor avance en 18 trimestres.

En el segundo trimestre de 2026, Amazon registró un beneficio neto de 62.647 millones de dólares, un incremento interanual del 245%.

Las acciones de Amazon subieron hasta un 5,75% tras la apertura de Wall Street, impulsando su valoración de mercado a 3,07 billones de dólares.

Amazon supera por primera vez los 3 billones de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en la quinta empresa en lograrlo tras Apple, Nvidia, Microsoft y Alphabet.

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha conquistado este lunes por primera vez la cota de los 3 billones de dólares (2,6 billones de euros).

De esta forma, se convierte en la quinta empresa en lograrlo, tras Apple, Nvidia, Microsoft y Alphabet.

Las acciones de Amazon llegaban a subir instantes después de la apertura de Wall Street hasta un 5,75%.

Así, ha alcanzado una capitalización bursátil de 3,07 billones de dólares (2,66 billones de euros).

De este modo, Amazon ha tardado poco más de dos años en sumar otro billón de dólares a su valoración de mercado, tras atravesar por primera vez el umbral de los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) el 26 de junio de 2024.

Si bien en lo que va de año Amazon se revaloriza casi un 26%, la cotización de la compañía ha experimentado un particular rally desde el pasado jueves, tras publicar sus resultados trimestrales al cierre de la sesión, acumulando una subida de alrededor del 20% en apenas dos sesiones.

En el segundo trimestre de 2026, la multinacional se anotó un beneficio neto de 62.647 millones de dólares (54.313 millones de euros), lo que implica un incremento interanual del 245%.

Cifra de negocio

Por su parte, la cifra de negocio aumentó un 19,6%, hasta 200.606 millones de dólares (173.921 millones de euros), con un crecimiento del 37% de los ingresos de AWS, el mayor crecimiento de la división en 18 trimestres.

De este modo, en la primera mitad de 2026, Amazon.com registró un beneficio neto de 92.902 millones de dólares (80.544 millones de euros), un 163% más que un año antes.

Asimismo, los ingresos de la compañía crecieron un 18,2%, hasta 382.125 millones de dólares (331.294 millones de euros).