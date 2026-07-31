Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 subió un 1,78% y cerró en 19.757,7 puntos, acercándose a un nuevo máximo histórico y a la barrera de los 20.000 puntos.

El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 1,78% en los 19.757,7 puntos que nos deja soñar con cerrar el mes de julio con un nuevo máximo histórico y por qué no con los 20.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión fuertemente alcista en el que solo el Dow Jones y el Russell se quedan sin la recuperación total de las caídas de la sesión previa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,115 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 23,96 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 22,72 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,50 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 25,24 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,94 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres.