El Ibex 35 cierra julio al borde de los 20.000 puntos tras subir un 1,60% en el mes

El Ibex 35 ha tocado máximos intradiarios de 19.953 puntos, pero no logró cerrar en su máximo histórico al final de julio.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y la subida del petróleo han marcado el mes, aunque los bancos centrales han mantenido los tipos de interés estables.

El Ibex 35 cierra julio en 19.782 puntos, a las puertas de los 20.000, tras subir un 1,60% en el mes y acumular un 14,3% en 2024.

El Ibex 35 culmina julio al borde de los 20.000 puntos, pero sin superarlos para un nuevo récord histórico, objetivo que tendrá que dejar para agosto.

El selectivo español ha cerrado el séptimo mes del año en los 19.782 enteros, tras subir únicamente un 0,13% este viernes.

Su revalorización semanal es del 1,01% y su ganancia acumulada en julio, del 1,60%. En lo que llevamos de año, el avance del Ibex 35 es del 14,3%.

En su última cotización de julio, ha encabezado las ganancias Unicaja con un 2,21% de revalorización tras presentar resultados hasta junio, donde ha ganado 361 millones de euros, un 7,1% más respecto a doce meses antes, y ha elevado su dividendo. Le ha seguido ArcelorMittal con un 1,92%.

Por el contrario, el farolillo rojo ha sido Acciona (-5,39%), mientras que su hermana pequeña Acciona Energía también ha sucumbido a las pérdidas (-3,64%). Cabe recordar que la filial renovable ha perdido 18 millones de euros en el primer semestre, frente a los beneficios de 455 millones que registró en el mismo periodo del año pasado, lo que implica un descenso porcentual del 103,9% interanual. Y todo ello en medio de rumores de venta a fondos internacionales o una reabsorción por la matriz.

Entre medias, Grifols se ha dejado un 4,05%.

En los grandes parqués de Europa, el signo ha sido mixto este viernes por culpa de Londres, que ha caído un 0,21%. El resto se ha anotado ligeras ganancias. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha subido un 0,34%.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Julio ha sido un mes de luces y sombras para el Ibex 35. El selectivo nacional arrancaba el mes renovando sus máximos históricos hasta en dos sesiones consecutivas, dejando el récord a las puertas de los 20.000 puntos.

Sin embargo, el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo alejaban al selectivo nacional de la soñada cota psicológica. Donald Trump dio por terminado el acuerdo de alto el fuego pactado por EEUU e Irán el pasado junio. Y tras ello se reanudaron los ataques entre Washington y Teherán.

Al incremento de las hostilidades en el golfo Pérsico se sumó, de nuevo, el bloqueo del estrecho de Ormuz. Y con él llegó (otra vez) la subida de los precios del petróleo.

El Brent, el petróleo de referencia en Europa, se ha encarecido en torno a un 20% en julio y ha llegado a tocar los 100 dólares por barril. El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, ha repuntado un 20% y ha tocado máximos de seis semanas al alcanzar los 88 dólares por barril. Hoy cotizan en los 87 y 84 dólares por barril, respectivamente.

Pese al encarecimiento energético, los bancos centrales han optado por mantener las tasas en sus reuniones de julio, posponiendo así a septiembre una posible alza en los tipos. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés en el 2,25% tras subirlos en su anterior encuentro.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) también optó por congelar el precio del dinero. Sin embargo, y a diferencia del ente presidido por Christine Lagarde, la Fed no ha hecho movimientos en su política monetaria en ninguna de sus reuniones del 2026 pese a la presión del repunte inflacionario provocado por la guerra en Irán.

A las referencias macroeconómicas hay que sumarle la llegada de la temporada de resultados del primer semestre del año, así como otras narrativas que marcan el rendimiento bursátil, como las intermitentes dudas por la IA. Bajo todas estas circunstancias, el Ibex 35 ha vuelto a superar su récord histórico -los 19.852,4 puntos- durante un par de sesiones a finales de mes.

Pese a ello, el índice de la Bolsa de Madrid no ha sido capaz de reeditar sus máximos a cierre, aunque sí de establecer un nuevo récord en términos intradiarios. El límite del selectivo está ahora en los 19.953 puntos que ha llegado a tocar a lo largo de este viernes, en la última sesión antes de comenzar agosto.