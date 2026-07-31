Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se perfila hacia los 20.000 puntos con Unicaja en cabeza

- El Ibex 35 cotiza en la última sesión de julio con una subida del 0,80% en su búsqueda de los 20.000 puntos. Se mueve cerca de los 19.920 enteros.

- Encabeza las ganancias Unicaja con un 2,85% de revalorización tras presentar resultados hasta junio, donde ha ganado 361 millones de euros, un 7,1% más respecto a doce meses antes, y ha elevado su dividendo. Le siguen Indra y Merlin, en torno al 2,4%.

- Por el contrario, Acciona Energía se deja un 4,35% como el farolillo rojo en los primeros compases tras perder 18 millones de euros en el primer semestre, frente a los beneficios de 455 millones que registró en el mismo periodo del año pasado, lo que implica un descenso porcentual del 103,9% interanual. Y todo ello en medio de rumores de venta a fondos internacionales o una reabsorción por la matriz. Por cierto, Acciona, la hermana mayor, también retrocede un 4%.

- En los grandes parqués de Europa, predomina el color verde, aunque sin grandes avances. El selectivo continental EuroStoxx 50 sube un 1,10%, y el DAX alemán encabeza las ganancias con un 1,15%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa relajándose y está cerca de perder los 85 dólares por barril.

- El precio del oro se estabiliza ligeramente por debajo de los 4.080 dólares a la espera de nuevos datos macro.

- El precio del bitcoin continúa teniendo problemas para romper la resistencia de los 65.300 dólares.

- El par EURUSD intenta aferrarse a cambio de 1,15 tras las subidas de ayer.