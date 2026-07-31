Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se perfila hacia los 20.000 puntos con Unicaja en cabeza
Acciona Energía es el 'farolillo rojo' tras sus pérdidas semestrales.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cotiza en la última sesión de julio con una subida del 0,80% en su búsqueda de los 20.000 puntos. Se mueve cerca de los 19.920 enteros.
- Encabeza las ganancias Unicaja con un 2,85% de revalorización tras presentar resultados hasta junio, donde ha ganado 361 millones de euros, un 7,1% más respecto a doce meses antes, y ha elevado su dividendo. Le siguen Indra y Merlin, en torno al 2,4%.
- Por el contrario, Acciona Energía se deja un 4,35% como el farolillo rojo en los primeros compases tras perder 18 millones de euros en el primer semestre, frente a los beneficios de 455 millones que registró en el mismo periodo del año pasado, lo que implica un descenso porcentual del 103,9% interanual. Y todo ello en medio de rumores de venta a fondos internacionales o una reabsorción por la matriz. Por cierto, Acciona, la hermana mayor, también retrocede un 4%.
- En los grandes parqués de Europa, predomina el color verde, aunque sin grandes avances. El selectivo continental EuroStoxx 50 sube un 1,10%, y el DAX alemán encabeza las ganancias con un 1,15%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa relajándose y está cerca de perder los 85 dólares por barril.
- El precio del oro se estabiliza ligeramente por debajo de los 4.080 dólares a la espera de nuevos datos macro.
- El precio del bitcoin continúa teniendo problemas para romper la resistencia de los 65.300 dólares.
- El par EURUSD intenta aferrarse a cambio de 1,15 tras las subidas de ayer.
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Bitcoin encuentra apoyo en un soporte clave
La principal criptomoneda cede un 1,38% y cotiza cerca de sus mínimos de la jornada.
Los compradores buscan apoyarse de nuevo en la media móvil de 50 periodos, un nivel técnico defensivo que ha logrado frenar los bajistas durante las últimas cinco sesiones.
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El selectivo español se aleja de zona de máximos intradía
El selectivo español pierde fuerza en el corto plazo tras no consolidar los intentos de superación en la zona alta de la sesión.
Pese al deterioro de la dinámica intradía, las compras siguen manteniendo el tono positivo con un avance del 0,68%.
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El Euríbor cierra el mes con una subida hasta el 2,85%
El Euríbor cierra el mes de julio con una fuerte subida en su tasa mensual, alcanzando el 2,85% lo que supone un incremento de 0,052 puntos con respecto al mes de junio.
Esta es la tasa más elevada en los últimos 12 meses.
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El Ibex 35 sigue lateralizado y sin fuerzas para seguir subiendo
Pocos movimientos destacados en el Ibex 35 que se sitúa por encima de los 19.900 puntos pero sin lograr alcanzar la cota psicológica de los 20.000 puntos.
Lideran los avances Indra (+2,65%) junto con Unicaja Banco (+2,63%).
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Chevron bate las expectativas en el segundo trimestre
La petrolera estadounidense registra un beneficio por acción ajustado de 6,06 dólares frente a los 5,65 esperados por el consenso.
Los ingresos superaron holgadamente los pronósticos al alcanzar los 70.060 millones de dólares y afianzan la solidez operativa del gigante energético.
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TSMC acelera en chips y toma ventaja sobre Samsung
La compañía avanza por delante del calendario en la construcción de su nueva planta en Taichung para iniciar la fabricación en 2028. Este impulso le otorgará a TSMC un año de ventaja sobre Samsung, que aplaza sus objetivos a 2029.
El movimiento consolida el liderazgo del gigante taiwanés en la carrera por los semiconductores de nueva generación.
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Los futuros americanos adelantan una apertura alcista en Wall Street
Los futuros americanos vienen con subidas en estos instantes adelantando una apertura al alza para esta tarde en Wall Street.
Así cotizan:
Futuro del Dow Jones: +0,68% en 52.568 puntos.
Futuro del S&P 500: +0,53% en 7.477 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: +1,23% en 28.454 puntos.
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Moeve obtiene un beneficio de un 41% más
La energética Moeve ha obtenido un beneficio neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios del grupo, de 458 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 41% con respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado este viernes la compañía.
Por su parte, el beneficio neto, magnitud que es altamente sensible a la volatilidad del petróleo, asciende a 641 millones de euros, multiplicando por cuatro los 182 millones obtenidos entre enero y junio de 2025.
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CAF dispara sus ganancias en el Mercado Continuo
La compañía lidera con fuerza las subidas del Mercado Continuo tras anotarse un destacado impulso del 12,10%, seguida de cerca por los repuntes de Gestamp y Grupo Empresarial San José.
En el lado de las pérdidas, Vocento, Prosegur y Duro Felguera acaparan las mayores caídas al ceder más de un 3,5%.
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El Santander busca tomar el control total de su filial en Brasil
La entidad financiera lanza una oferta pública de canje voluntaria para adquirir el 10% restante de Santander Brasil que aún no posee.
La operación ofrece una prima del 15% a los accionistas minoritarios y refuerza la apuesta estratégica del grupo en el mercado latinoamericano.
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Amper reduce un 81,5% su beneficio por extraordinarios pero dispara su rentabilidad
Su cartera de pedidos crece hasta 676,2 millones en el primer semestre, un 18,2% más en términos interanuales.
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El Ibex 35 se frena en un estrecho rango cerca de la cota de los 19.900 puntos
El selectivo español cotiza en una franja lateral entre los 19.900 y los 19.945 enteros tras mantener el tono positivo.
La falta de catalizadores inmediatos congela la volatilidad sin alterar las ganancias predominantes de la jornada.
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Signo positivo para los principales índices europeos
Los principales promedios del Viejo Continente cotizan con signo dispar en la mañana de este viernes.
Así cotizan:
Ibex 35: +0,80% en 19.917 puntos.
Cac 40: +0,89% en 8.560 puntos.
Dax: +0,90% en 25.806 puntos.
Euro Stoxx 50: +0,95% en 6.403 puntos.
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Unicaja, Indra y Amadeus lideran las ganancias del Ibex 35 frente al retroceso de Acciona
El impulso del trío de cabeza, que se anota subidas de hasta el 2,76%, sostiene la parte alta de la tabla en la jornada.
En el lado opuesto, el grupo Acciona y su filial de energía sufren intensos castigos con recortes que superan el 4,5%.
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Ezentis eleva su cartera de proyectos a más de 36 millones
Ezentis ha asegurado este viernes que ha incrementado su cartera de proyectos hasta superar los 36 millones de euros a 30 de junio, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Seguimos en zona de máximos de la sesión
El selectivo español mantiene un sólido avance del 0,85% hasta situarse en los 19.925 puntos.
La presión alcista se intensifica en la zona alta de la jornada a la espera de nuevos catalizadores que impulsen la conquista de de los 20.000 puntos.
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El oro choca contra la barrera de los 4.100 dólares
El metal precioso vuelve a frenar su escalada tras tropezar con la importante resistencia de corto plazo en los 4.100 dólares por onza.
El rechazo en este nivel infranqueable arrastra la cotización a la zona de los 4.058 dólares, consolidando un leve ajuste en la sesión.
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La inflación subyacente de la eurozona repunta
El IPC general de la zona euro se situó en el 2,9% en su dato preliminar, cumpliendo con las estimaciones del consenso de mercado.
Sin embargo, la tasa subyacente repuntó de forma imprevista una décima hasta el 2,5%, sobrepasando el 2,4% previsto por los analistas.
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Universal desentona en Bolsa: se desploma un 20% con sus resultados
La jornada da alas a nuevos récords históricos en la renta variable europea, pero también incluye desplomes como el que registra Universal Music Group. La compañía de derechos musicales desentona en Bolsa al decepcionar con sus resultados.
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Las dudas de los inversores elevan la volatilidad del petróleo
El precio del crudo afronta una nueva racha de caídas impulsada por la falta de rumbo claro en el mercado.
Tanto el barril de Brent como el West Texas americano acentúan sus recelos y ceden más de un 1,3% para situarse en los 85 y 82 dólares respectivamente.