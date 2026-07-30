Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 1,59% en los 19.412,7 puntos que nos aleja del sueño de los 20.000 puntos antes de terminar este mes de julio.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente bajista en la que no se salvó ningún índice. Es más, todos ellos marcaron nuevos mínimos mensuales.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 15,62 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 22,82 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,28 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 24,92 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 29,30 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres.