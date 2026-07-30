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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de frenar las ventas para no alejarse de los máximos

El selectivo español ha caído un 2,49% desde los máximos históricos absolutos marcados el pasado lunes.

Eduardo Bolinches J. de la Rosa
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LAS CLAVES

- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 1,59% en los 19.412,7 puntos que nos aleja del sueño de los 20.000 puntos antes de terminar este mes de julio.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, frena el ascenso y evita colocarse por encima de los 90 dólares por barril.

- El precio del oro está devolviendo las ganancias del día de ayer con la vista puesta en el soporte de los 4.024 dólares.

- El precio del bitcoin lleva tres sesiones contando con la de hoy estabilizado en los entornos de los 63.800 dólares.

- El par EURUSD apenas recoge beneficios tras el subidón de ayer tras la cita con la Fed.

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  1. Eduardo Bolinches

    El rendimiento del bono estadounidense a 30 años alcanzó un máximo de 19 años

    Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron entre 5 y 10 puntos básicos en todos los vencimientos a lo largo del discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh. El rendimiento del bono a 30 años alcanzó un máximo de 19 años en los 5,237%.

  2. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  3. Eduardo Bolinches

    Faes Farma gana 57 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 9% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 27% hasta los 391,5 millones de euros.

  4. Eduardo Bolinches

    Cirsa gana 94,7 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 84,9% más que en el primer semestre del año con unos ingresos que le suben un 8,7% hasta los 1.487 millones de euros.

  5. Eduardo Bolinches

    Fluidra gana 175 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 7,1% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 4,9% hasta los 1.258 millones de euros.

  6. Eduardo Bolinches

    DIA gana 22,8 millones de euros en el primer semestre del año

    Es un 37,8% menos que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 5,91% hasta los 3.676,2 millones de euros.

  7. Eduardo Bolinches

    Prosegur Cash gana 46 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 0,8% más en quen el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le bajan un 0,4% hasta los 1.005 millones de euros.

  8. Eduardo Bolinches

    BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 11,1% más que en el mismo periodo del año pasado con un incremento del margen de intereses del 18,8% y una tasa de mora del 2,6%.

    Aquí tienen toda la información al respecto.

  9. Eduardo Bolinches

    AQR declara cortos en Indra

    AQR Capital Management, LLC declara una posición corta del 2,47% de la cotizada Indra.

  10. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy