Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de frenar las ventas para no alejarse de los máximos

- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 1,59% en los 19.412,7 puntos que nos aleja del sueño de los 20.000 puntos antes de terminar este mes de julio.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, frena el ascenso y evita colocarse por encima de los 90 dólares por barril.

- El precio del oro está devolviendo las ganancias del día de ayer con la vista puesta en el soporte de los 4.024 dólares.

- El precio del bitcoin lleva tres sesiones contando con la de hoy estabilizado en los entornos de los 63.800 dólares.

- El par EURUSD apenas recoge beneficios tras el subidón de ayer tras la cita con la Fed.