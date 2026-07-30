Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de frenar las ventas para no alejarse de los máximos
El selectivo español ha caído un 2,49% desde los máximos históricos absolutos marcados el pasado lunes.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 1,59% en los 19.412,7 puntos que nos aleja del sueño de los 20.000 puntos antes de terminar este mes de julio.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, frena el ascenso y evita colocarse por encima de los 90 dólares por barril.
- El precio del oro está devolviendo las ganancias del día de ayer con la vista puesta en el soporte de los 4.024 dólares.
- El precio del bitcoin lleva tres sesiones contando con la de hoy estabilizado en los entornos de los 63.800 dólares.
- El par EURUSD apenas recoge beneficios tras el subidón de ayer tras la cita con la Fed.
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El rendimiento del bono estadounidense a 30 años alcanzó un máximo de 19 años
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron entre 5 y 10 puntos básicos en todos los vencimientos a lo largo del discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh. El rendimiento del bono a 30 años alcanzó un máximo de 19 años en los 5,237%.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Faes Farma gana 57 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 9% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 27% hasta los 391,5 millones de euros.
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Cirsa gana 94,7 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 84,9% más que en el primer semestre del año con unos ingresos que le suben un 8,7% hasta los 1.487 millones de euros.
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Fluidra gana 175 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 7,1% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 4,9% hasta los 1.258 millones de euros.
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DIA gana 22,8 millones de euros en el primer semestre del año
Es un 37,8% menos que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 5,91% hasta los 3.676,2 millones de euros.
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Prosegur Cash gana 46 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 0,8% más en quen el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le bajan un 0,4% hasta los 1.005 millones de euros.
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BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 11,1% más que en el mismo periodo del año pasado con un incremento del margen de intereses del 18,8% y una tasa de mora del 2,6%.
Aquí tienen toda la información al respecto.
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AQR declara cortos en Indra
AQR Capital Management, LLC declara una posición corta del 2,47% de la cotizada Indra.
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Claves para la sesión de hoy