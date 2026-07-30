BBVA prepara el asalto definitivo a los máximos de todos los tiempos en los 23,42 euros

La estrategia técnica recomienda vigilar la resistencia clave de los 23,42 euros: una ruptura definitiva podría generar una señal de compra y abrir la puerta a nuevos máximos cerca de 24 euros.

Las acciones de BBVA muestran una tendencia alcista sólida, acercándose a máximos históricos en los 23,42 euros, pese a la fase de ajuste en el sector bancario europeo.

El banco lanzará una nueva recompra de acciones por 2.000 millones de euros, dentro de su plan para repartir 36.000 millones a los accionistas hasta 2028.

BBVA ha registrado un beneficio récord de 6.051 millones de euros en el primer semestre, creciendo un 11,1% interanual y superando las previsiones de los analistas.

Sin señales claras en el horizonte, los mercados operan con cautela. Por un lado, la Fed ha decidido congelar las tasas sin concretar cuándo intervendrá de nuevo; por otro, el recrudecimiento del conflicto entre EEUU e Irán vuelve a generar inquietud entre los inversores.

En este escenario, el Ibex 35 se encuentra ante el reto de poner freno a las ventas para no alejarse demasiado de sus máximos históricos. Por delante, un soporte creciente y uno horizontal que mantener. Entre los valores que lo componen destaca el comportamiento positivo de las acciones de BBVA, que cotiza sus resultados.

BBVA registró un beneficio récord de 6.051 millones de euros en el primer semestre tras crecer un 11,1% interanual y superar las estimaciones de los analistas gracias al impulso de su actividad comercial.

La solidez del negocio permitió reforzar la solvencia de la entidad hasta situar su ratio de capital CET1 en el 12,90% en junio, sobrepasando el rango objetivo del banco.

Con este exceso de capital, la entidad lanzará una nueva recompra de acciones de 2.000 millones de euros, sumada a la de 1.460 millones del primer trimestre dentro de su plan para repartir 36.000 millones a los accionistas hasta 2028.

En plena puesta en marcha de su hoja de ruta estratégica y con el foco puesto en la revolución de la inteligencia artificial, el presidente de BBVA ha remodelado el equipo directivo para dar comienzo a una etapa renovada en la entidad.

Si analizamos los títulos de BBVA desde el punto de vista técnico, observamos un valor muy alcista para todos los plazos en una sucesión de mínimos y de máximos ascendentes iniciada en el último semestre de 2024 y que todavía continúa hasta el momento actual.

Dicha proyección alcista no ha estado exenta de correcciones importantes como la que se produjo a principios de este ejercicio, en el que, en solamente un poco más de mes y medio, sus títulos corrigieron nada más y nada menos que más del 22% de su capitalización bursátil entre la zona de los 21,65 y los mínimos que se alcanzaron en los 16,80 euros por acción.

En su gráfico se puede observar que se puede trazar una directriz alcista desde los mínimos de abril de 2025. Esta zona de mínimos crecientes ha sido respetada en todo momento y ha venido siempre apoyada por la media móvil de 200 periodos, conteniendo cualquier envite de los bajistas, ya que las zonas de soporte técnico y dinámicas permitieron detener las ventas.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Con origen en los mínimos del pasado mes de abril, BBVA ha iniciado un nuevo tramo al alza con mayor pendiente que su tendencia principal, alcanzando y superando niveles de resistencia clave y contundentes, como fueron en su momento los 20,26 euros, los 21,65 euros y ahora está haciendo lo propio con la zona de los 23,12 euros, que constituye su principal resistencia horizontal.

A pesar de que en el índice sectorial bancario europeo se esté produciendo una fase de ajuste bastante importante, esto no está empeorando en ningún momento la situación del BBVA ni influyendo negativamente en su comportamiento, un hecho muy positivo que muestra la fortaleza del valor a corto plazo.

Además, y a pesar de que los niveles de sobrecompra están siendo ya muy elevados, tal como podemos observar en sus indicadores técnicos adelantados, BBVA todavía mantiene fuerza para poder seguir avanzando.

De hecho, tenemos unos máximos históricos alcanzados en formato intradiario en la jornada del pasado martes en la zona de los 23,42 euros, que constituyen su principal referencia técnica.

Así pues, y si ya tenemos títulos de BBVA en cartera, no deberemos permitir que el valor se nos vaya más abajo de la zona de los 22,50 euros por acción, que es por donde pasa su directriz alcista secundaria y cuya pérdida nos llevaría inmediatamente a la zona de los 21,65 euros; pero mientras esta zona permanezca intacta, el valor se puede mantener en cartera prácticamente sin dudas.

Pero si lo que queremos es incrementar posiciones o incluso incluir el valor en nuestra cartera, si no tenemos posiciones tomadas, deberíamos esperar a que BBVA rompiera definitivamente al alza la zona de los 23,42 euros con los filtros adecuados, es decir, asistiéramos a dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esta referencia.

En ese momento, BBVA generaría una señal de compra al superar máximos históricos y entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, lo que nos permitiría introducir una orden de compra con objetivos muy interesantes cerca de los 24 euros por acción.

Con el fin de protegernos ante un eventual giro del mercado a corto plazo a la baja, deberemos establecer una orden de protección si se dan finalmente las condiciones para implementar esta estrategia, que quedaría por debajo de la zona de los 23 euros en base cierres. De esta manera, acotaremos cualquier giro eventual a la baja que pueda perjudicar la estrategia planteada.