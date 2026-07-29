Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

Valores como Bankinter, BBVA, Repsol y Naturgy destacan por su buen desempeño técnico y son seguidos de cerca por los inversores para posibles oportunidades de inversión.

El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,07% en los 19.727 puntos que nos deja la misma sensación agridulce del día anterior en la que se pueden marcar nuevos máximos históricos, pero luego se escapan en base a cierres.

En Wall Street tuvimos una sesión totalmente mixta en la que tuvimos a un S&P 500 con un rebote tímido, un Dow Jones de Industriales con una subida mucho más importante, un Nasdaq 100 que continúa cayendo y un Russell 2000 con subidas moderadas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 15,985 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 23,25 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,29 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,87 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 29,52 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres.