Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una leve caída del 0,07%, quedando en 19.727 puntos, sin lograr consolidar nuevos máximos históricos.
Wall Street registró una sesión mixta: el Dow Jones subió de forma destacada, el S&P 500 apenas rebotó, mientras que el Nasdaq 100 cayó y el Russell 2000 subió moderadamente.
Valores como Bankinter, BBVA, Repsol y Naturgy destacan por su buen desempeño técnico y son seguidos de cerca por los inversores para posibles oportunidades de inversión.
Se mantienen posiciones compradas en Bankinter, BBVA, Repsol y Naturgy, con sus respectivos niveles de stop loss fijados en base a cierres recientes.
El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,07% en los 19.727 puntos que nos deja la misma sensación agridulce del día anterior en la que se pueden marcar nuevos máximos históricos, pero luego se escapan en base a cierres.
En Wall Street tuvimos una sesión totalmente mixta en la que tuvimos a un S&P 500 con un rebote tímido, un Dow Jones de Industriales con una subida mucho más importante, un Nasdaq 100 que continúa cayendo y un Russell 2000 con subidas moderadas.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 15,985 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 23,25 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 25,29 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,87 euros en base a cierres.
- Naturgy: Cerró en los 29,52 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres.