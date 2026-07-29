Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 deberá esforzarse para evitar cerrar el hueco de apertura alcista de esta semana

- El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,07% en los 19.727 puntos que nos deja la misma sensación agridulce del día anterior en la que se pueden marcar nuevos máximos históricos, pero luego se escapan en base a cierres.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza tras tres sesiones consecutivas de fuertes caídas.

- El precio del oro intenta alejarse de los 4.000 dólares aunque seguimos teniendo una clara pauta de máximos decrecientes.

- El precio del bitcoin logra mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 63.335 dólares.

- El par EURUSD estira la reacción alcista y pelea por hacerse con los 1,14 dólares por euro de nuevo.