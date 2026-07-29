Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 deberá esforzarse para evitar cerrar el hueco de apertura alcista de esta semana
Ver los 19.585 puntos implicaría que el hueco de apertura del pasado lunes quedaría cerrado.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,07% en los 19.727 puntos que nos deja la misma sensación agridulce del día anterior en la que se pueden marcar nuevos máximos históricos, pero luego se escapan en base a cierres.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza tras tres sesiones consecutivas de fuertes caídas.
- El precio del oro intenta alejarse de los 4.000 dólares aunque seguimos teniendo una clara pauta de máximos decrecientes.
- El precio del bitcoin logra mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 63.335 dólares.
- El par EURUSD estira la reacción alcista y pelea por hacerse con los 1,14 dólares por euro de nuevo.
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Kering se dispara tras unas cuentas que "reflejan el proceso de racionalización"
Las acciones de Kering se disparan un 12% este miércoles tras presentar ayer unas cuentas del primer semestre que han sido bien recibidas por el mercado, y que en opinión de los analistas de Bankinter "reflejan el proceso de racionalización".
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Estos son los valores más alcistas y bajistas del Mercado Continuo español
Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes se sitúa a la cabeza de las ganancias al revalorizarse un 7,44%, flanqueada por los avances de Nueva Expresión Textil (+4,50%) y Amper (+2,75%).
En el lado de las pérdidas, Renta Corporación lidera los números rojos con un desplome cercano al 9%, seguida de Nyesa (-6%) y Duro Felguera (-3,50%).
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BMW se suma a la ola de recortes del automóvil: eliminará 8.000 empleos
El plan de la compañía alemana, según informa el periódico económico 'Handelsblatt', es combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas.
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El Ibex 35 aplaza las novedades y consolida posiciones en los 19.400 puntos
El selectivo español cotiza sin variaciones de calado en la última hora de negociación y mantiene su pulso en torno a la cota clave de los 19.400 enteros.
El mercado entra en una fase de calma tensa a la espera de nuevos catalizadores que definan el rumbo en la recta final de la sesión.
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El Corte Inglés marca un nuevo récord y eleva un 11% el pago de dividendos
La compañía aprueba el reparto de 250 millones de euros entre sus accionistas tras lograr un beneficio neto recurrente de 522 millones.
La decisión consolida la senda al alza de su política de retribución y refleja el sólido desempeño operativo del grupo durante el último ejercicio.
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A pesar del pequeño rebote, el oro sigue presionado a la baja
El metal precioso intenta estabilizarse con un tímido avance del 0,20% tras las recientes caídas.
Sin embargo, la estructura técnica mantiene el sesgo bajista, limitada por la directriz descendente trazada desde los máximos de marzo y por la resistencia que ejerce la media móvil de 50 periodos.
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El petróleo vuelve a subir ante los nuevos ataques de Irán a EEUU
El petróleo retoma las subidas tras los últimos descensos ante el aparente final de la "minitregua" entre Estados Unidos e Irán en el conflicto que tienen abierto en Oriente Medio.
El Brent avanza un 3,5% y trata de estabilizarse por encima de los 87 dólares, mientras que el West Texas sigue su estela y ronda los 82 dólares.
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Repunta el rendimiento del bono alemán a 10 años
Alemania ha colocado una nueva emisión de deuda pública a 10 años (Bund) con un incremento en los tipos de interés ofrecidos a los inversores.
El rendimiento marginal de la subasta se ha situado en el 3,130%, lo que supone un repunte respecto al 3,090% registrado en la adjudicación anterior y refleja un aumento en la rentabilidad exigida al papel germano.
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El Ibex 35 se estanca al filo de los 19.400 puntos. Grifols (+7,28%)
El selectivo español entra en fase de consolidación en torno a los 19.400 puntos tras encontrar una tregua entre compradores y vendedores.
El índice logra estabilizar la sesión en esta cota clave, respaldado por el fuerte tirón de Grifols, cuya subida se amplía ya hasta el 7,28%.
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Porsche gana un 49% pese al desplome de ventas en China al priorizar la calidad sobre el volumen
La marca alemana vendió 14.501 unidades en China en el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso del 32% respecto al mismo periodo del año anterior.
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Azkoyen gana 7,25 millones hasta junio, un 20% menos
El empresario vasco José Antonio Jainaga y el Gobierno vasco lanzarán una opa por el 100% de la compañía por un importe de 244,5 millones de euros.
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Las bolsas europeas se tiñen de rojo
Los principales selectivos del Viejo Continente cotizan a la baja de forma conjunta arrastrados por la presión vendedora.
El Ibex 35 encabeza los números rojos con un recorte del 1,46%, mientras que el Euro Stoxx 50 cede un 0,55%, el Cac 40 parisino retrocede un 0,46% y el Dax alemán registra una caída más moderada del 0,36%.
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Acciona Energía se dispara tras las ofertas de compra de Brookfield, KKR, EQT y BlackRock
Entre los fondos que han mostrado su interés figuran Brookfield, KKR, EQT y BlackRock, que pretenden hacerse con el 100% de la compañía energética, aunque por el momento el grupo sigue evaluando las propuestas y no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
Los analistas de Banco Sabadell señalan que "entre quienes han presentado ofertas figuran las gestoras Brookfield, KKR, EQT y GIP, con Ardian y Qualitas Energy en la retaguardia, a la espera de entrar en potenciales alianzas si la operación llega a concretarse".
Las informaciones mencionan que el precio mínimo al que la compañía podría barajar desprenderse del activo serían los 26,73 euros por acción del precio de la salida a bolsa en 2021, lo que supone una prima del 27% sobre el cierre de ayer y del 21% en comparación con el precio objetivo de Sabadell.
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Se frena la corrección. Grifols se dispara (+6,88%)
El selectivo español busca estabilizarse en la cota de los 19.400 puntos tras encajar una severa corrección de casi 290 enteros desde el cierre anterior.
Los compradores tratan de contener la presión vendedora y propiciar un intento de rebote, apoyados en el contundente avance de Grifols, que se dispara un 6,88% tras presentar sus resultados.
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HBX ingresa 177 millones en su tercer trimestre (-3%)
HBX Group International ha reportado este miércoles los resultados para su tercer trimestre fiscal, un periodo en el que ha registrado ingresos de 177 millones de euros, lo que supone un descenso del 3% interanual a tipos de cambio constantes, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Se acelera la corrección en el Ibex 35
El selectivo español intensifica los recortes hasta el 1,66% y pone a prueba el soporte clave de los 19.400 puntos.
La presión vendedora se consolida en la sesión y confirma la profundización del movimiento corrector en el mercado.
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JP Morgan y Mediobanca ajustan las valoraciones de Bankinter e Indra
En la jornada del 29 de julio, JP Morgan eleva la valoración de Bankinter a 18,10 euros manteniendo una recomendación positiva.
Por su parte, Mediobanca rebaja el precio objetivo de Indra a 70,00 euros y ajusta su postura a neutral.
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Las firmas de inversión elevan su apuesta por Ferrovial y Merlin Properties
JB Capital Markets y Morgan Stanley actualizan al alza la valoración de ambas compañías en la sesión del 29 de julio.
Ferrovial ve situado su precio objetivo en los 58,10 euros manteniendo su recomendación neutral, mientras que Merlin Properties recibe un impulso hasta los 17,50 euros respaldado por una recomendación de sobreponderar.
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Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols
Aquí tienen el acceso al artículo en el que analizamos su aspecto técnico.
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Nuevos mínimos para el selectivo español
Las ventas no cesan desde que ha abierto el mercado y ya cae un 1,33% con CaixaBank a la cabeza cayendo un 6,3%.