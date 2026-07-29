Grifols abre un hueco al alza y prepara un posible asalto a la zona psicológica de los 11 euros

La mejora técnica y el cruce por encima de la media de 200 sesiones refuerzan las expectativas de subida, con el objetivo en 10,95 euros.

Grifols ha fortalecido su liquidez tras cerrar con éxito el refinanciamiento de su deuda con vencimiento en 2027.

La compañía reportó una ganancia neta de 227 millones de euros en el primer semestre, un 28,7% más que el año anterior.

Grifols abre al alza y apunta a la resistencia psicológica de los 11 euros tras batir los 10,40 euros.

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo ha puesto fin al respiro que experimentaba el mercado petrolero. La escalada de la tensión internacional vuelve a sembrar la incertidumbre y la inquietud entre los inversores.

El Ibex 35, que cerró en la víspera con un leve retroceso, vuelve a abrir las puertas a marcar nuevos máximos históricos, pero en esta ocasión vamos a ver si lo hace en base a cierres. Si miramos lo que acontece entre los valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Grifols.

Durante los primeros seis meses del año, la multinacional catalana Grifols reportó una ganancia neta de 227 millones de euros, lo que representa un repunte del 28,7% en comparación con el año anterior.

La firma, referente en el sector de hemoderivados, atribuye esta mejora a la solidez de sus operaciones: la facturación global creció un 2,7% hasta alcanzar los 3.574 millones de euros, impulsada principalmente por la división Biopharma, que incrementó sus ventas un 5,4%.

En paralelo, la farmacéutica ha comunicado el cierre exitoso del refinanciamiento de sus compromisos de deuda con vencimiento en 2027. Con este movimiento, el grupo fortalece su liquidez y apuntala la estabilidad de sus cuentas.

Además, en el último año y medio, agencias como S&P, Fitch y Moody's han subido la nota crediticia y mejorado las perspectivas de Grifols, valorando positivamente la reducción de su deuda y el refuerzo de sus cuentas.

Si analizamos las acciones de Grifols desde el punto de vista técnico, deberemos centrarnos en lo ocurrido en el valor en los últimos 12 meses.

Tras haber alcanzado unos máximos interanuales en la zona de los 13,41 euros durante julio del ejercicio anterior, los bajistas provocaron una incesante corrección en forma de mínimos y máximos relativos decrecientes. Esto llevó a los títulos de la farmacéutica a buscar la zona próxima a los 8,50 euros, donde nos ha dejado un suelo de mercado a corto y medio plazo.

Durante este proceso de ajuste se vio también un intento de reacción de los alcistas bastante importante, nacido desde la zona de los 10 euros y que llevó los títulos a los 11,50 euros en poco tiempo.

Sin embargo, los bajistas retomaron la senda y el control del valor provocando una nueva caída. Si medimos la pérdida de capitalización bursátil de las acciones de Grifols durante todo ese tramo bajista, el valor perdió más del 35%.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

No obstante, y teniendo en cuenta el suelo de mercado a corto y medio plazo en los 8,55 euros que el valor nos ha dejado a partir del primer trimestre de este ejercicio, podemos comenzar a pensar que estábamos ante una fase de acumulación por parte de las manos fuertes.

Así pues, todo apunta a que se ha estado acumulando títulos de la compañía durante varios meses. Por tanto, se puede pensar que las manos fuertes han estado preparando un ataque alcista durante todo este tiempo.

A muy corto plazo, Grifols ha conseguido en las últimas jornadas batir la resistencia horizontal situada en la zona de los 9,70 euros, que es además el primero de los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci a todo el proceso bajista comentado.

De este modo, Grifols elimina de un plumazo una zona importante que ha estado frenando los avances durante algunos meses.

Además, el precio de sus acciones se sitúa ya por encima de la media móvil de 200 sesiones, generando síntomas de una clara fortaleza técnica. Esto nos hace pensar que podríamos ir a buscar niveles superiores si se confirma la ruptura de la siguiente resistencia a la que se está enfrentando hoy: los 10,40 euros.

Para ello, el hueco alcista que se ha generado hoy deberá convertirse en hueco de continuidad, con lo cual necesitaríamos dos cierres diarios consecutivos —es decir, el que probablemente se produzca hoy y también en la sesión de mañana— por encima de los 10,40 euros.

En ese momento, Grifols confirmará esta ruptura de resistencias y habrá eliminado también gran parte de las referencias técnicas que podrían impedir su avance en el corto plazo.

Así pues, si se cumple esta premisa, podremos introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo en la zona de los 10,95 euros, que es el origen del hueco bajista abierto desde el pasado mes de febrero y también un nivel de resistencia importante, al corresponderse con el 50% de su retroceso proporcional de Fibonacci.

Con el fin de proteger nuestra inversión en el caso de un eventual giro de mercado que pueda echar al traste la estrategia, deberemos establecer una orden de protección.

Esta pasaría por no perder el 50% del cuerpo de la vela que se despliegue en la jornada de hoy, situado ahora mismo en los 10,33 euros, nivel que establecemos como el último que nos permitirá mantener la posición.

En cualquier caso, si el valor ya se tiene en cartera, lo más recomendable será mantener posiciones mientras no pierda la zona de los 10,07 euros, que fueron los máximos alcanzados en la jornada de ayer y que fijaremos como el stop de protección.