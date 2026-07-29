El petróleo se dispara un 7% y llega a los 90 dólares tras la nueva amenaza de Trump a Irán

El mercado del petróleo reacciona con fuertes subidas ante el aumento de las tensiones entre EEUU e Irán en Oriente Próximo.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindica una ofensiva con misiles balísticos contra una base militar de EEUU en Jordania, rompiendo la tregua de dos días.

Donald Trump promete un duro golpe a Teherán en respuesta a un ataque iraní contra bases militares estadounidenses en Jordania.

El precio del petróleo Brent sube un 7% y alcanza los 90 dólares por barril tras amenazas de Trump a Irán.

Los precios del petróleo vuelven a dispararse al son de las amenazas de Donald Trump contra Irán y repuntan un 7%, llegando a tocar el Brent los 90 dólares por barril. El presidente de EEUU ha prometido dar un duro golpe a Teherán en respuesta a su ataque sorpresa contra bases militares estadounidenses en Jordania.

Lo ha hecho en una entrevista para la cadena Fox, aunque dicha conversación no ha llegado a emitirse y ha sido un reportero del canal televisivo el que ha resumido las declaraciones del presidente estadounidense.

En consecuencia directa, el crudo ha ampliado las alzas que ya registraba en la sesión de este miércoles. De hecho, el petróleo volvía a repuntar al comienzo de la jornada tras dos días consecutivos de tregua en respuesta a una presunta moderación de las tensiones en Oriente Próximo.

Así, el Brent, el crudo de referencia europea, se disparaba un 6,74%, hasta cotizar al filo de los 90 dólares por barril.

El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, repuntaba un 6,62%. El WTI alcanzaba los 84,5 dólares por barril.

El repunte de las hostilidades en Oriente Próximo llega tras dos días de pausa en los ataques entre EEUU e Irán. Donald Trump ordenó el fin de semana, tras trece días consecutivos de agresiones, parar su ofensiva contra Teherán.

Lo hizo, según el embajador de EEUU ante la ONU buscando primar la diplomacia y para darle "un poco de margen" a las negociaciones. Sin embargo, diferentes medios estadounidenses, como The New York Times o CNN informaron que la pausa respondía a falta de capacidad militar por parte de Ejército de EEUU y tenía como objetivo no agotar su capacidad defensiva.

Ante esta pausa, Irán también decidió parar sus agresiones contra Estados Unidos, aunque advirtió de que no dejaría que el país gobernado por Trump decidiese el final de la guerra y señaló que la ausencia de ataques "no significaba un alto el fuego".

Bajo este pretexto, aumentaron las expectativas y la esperanza de que ambos países pudiesen llegar a un acuerdo que acabase con el conflicto. Sin embargo, el desenlace de este paréntesis ha sido bien distinto.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicaba este miércoles una ofensiva con misiles balísticos contra una base militar estadounidense asentada en Jordania, acabando así con la tregua de dos días. Este movimiento ponía en alerta al mercado del petróleo, y sus precios reaccionaban al alza tras dos días consecutivos de caídas.

El temor acrecentaba con la respuesta de Donald Trump a esta ofensiva. En una entrevista no emitida en Fox News, el presidente de EEUU aseguraba que daría respuesta al bombardeo iraní.

En concreto, y según Trey Yingst, el reportero de la cadena estadounidense, Trump aseguró que "les iban a golpear con fuerza" y que "iban a recibir una paliza".