Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 cerró este lunes con una ganancia del 0,80% en los 19.741,3 puntos que nos deja una sensación agridulce al haber estado marcando nuevos máximos históricos, pero finalmente se nos han escapado en base cierres por el mal comportamiento de Wall Street.

En Wall Street tuvimos una sesión que cambió mucho de cara al cierre ya que tras tener huecos de apertura en todos los índices finalmente solo el Dow Jones de Industriales tuvo la capacidad de mantener el hueco parcialmente abierto.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,145 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor se hace con los 23,12 euros por lo que entramos a precios de cierre (23,20€) colocando un stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,54 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,87 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 29,76 euros y estamos dentro desde los 27,64 euros (precio ajustado al dividendo descontado este lunes). Mantenemos nuestro stop loss en los 28,74 euros en base a cierres (precio ajustado por dividendo).