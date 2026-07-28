Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ronda sus máximos históricos con el crudo a la baja (-3%) pese a la presión por la IA

- El Ibex 35 sube un 0,52%, hasta los 19.842,05 puntos, en la media sesión de este martes. Los máximos históricos del selectivo español a cierre de sesión son los 19.852,4 puntos registrado el pasado 3 de julio. El récord intradiario está en los 19.913,99 puntos que tocó en la víspera.

- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en verde. El Cac francés avanza un 0,49%; el Dax alemán, un 0,27%; el FTSE Mib italiano, un 0,22% y el FTSE 100 británico, un 0,6%.

- Los futuros de Wall Street pronostican un comienzo de sesión en signo mixto. Sólo los del Dow Jones vienen en verde y avanzan un 0,28%. Los del S&P 500 ceden un 0,12% y los del Nasdaq 100 caen un 0,84%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa a la baja. El crudo cae un 2,73%, hasta los 85,95 dólares por barril.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cede un 2,17% y cotiza en torno a los 80 dólares por barril.

- Reaparecen las dudas por las compañías tecnológicas y la inversión en IA. Bajo este pretexto, los principales índices asiáticos han registrado sólidas caídas al término de su sesión. El Kospi surcoreano se ha hundido un 10,84% y el Nikkei japonés ha cedido un 3,95%.

- Los inversores siguen pendientes de Oriente Próximo, donde la tensión en Irán menguó durante el fin de semana. Washington cortó el sábado su racha de 13 días consecutivos de ataques. Tras ello, Irán afirmó que hará una pausa en las agresiones siempre que EEUU no volviera a atacar y ambos mantienen la pausa en los ataques, aunque aseguran que esto "no es un alto el fuego".

- Ambos países siguen conversando e intercambiando mensajes, así como continúa la actividad de los mediadores para acabar con el conflicto, según ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

- Continúa la temporada de resultados. Este martes Merlin Properties ha presentado sus cuentas. La inmobiliaria ganó 180 millones de euros hasta junio, un 8% más, y ha elevado previsiones para 2026.

- Entre las referencias macroeconómicas, los inversores tendrán que esperar al miércoles para conocer la gran cita de la semana: la reunión de la Reserva Federal de EEUU. La Fed tendrá que decidir si realiza cambios en su política monetaria tras cuatro pausas consecutivas. Será el segundo encuentro de la institución monetaria que presida Kevin Warsh.

- En España se han conocido este martes los datos de empleo del segundo trimestre. El empleo se disparó en 486.000 personas en el 2T y los ocupados marcaron un récord de 22,7 millones. La tasa de paro se redujo un punto, hasta el 9,87%, y la población activa aumentó en ese período en 272.000 personas.

- El precio del oro se dirige de nuevo a la zona de mínimos del mes por la continuidad de la pauta de máximos decrecientes.

- El precio del bitcoin falla a la hora de mantenerse sobre los 65.000 dólares y continúa con la corrección peleando ahora por no perder la media móvil de medio plazo que pasa por los 63.282 dólares.

- El par EURUSD regresa al soporte de los 1,1362 dólares por euro de nuevo y pelea por no perderlo.