Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ronda sus máximos históricos con el crudo a la baja (-3%) pese a la presión por la IA
La sesión asiática ha dejado sólidas caídas por las dudas sobre la tecnología.
Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 sube un 0,52%, hasta los 19.842,05 puntos, en la media sesión de este martes. Los máximos históricos del selectivo español a cierre de sesión son los 19.852,4 puntos registrado el pasado 3 de julio. El récord intradiario está en los 19.913,99 puntos que tocó en la víspera.
- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en verde. El Cac francés avanza un 0,49%; el Dax alemán, un 0,27%; el FTSE Mib italiano, un 0,22% y el FTSE 100 británico, un 0,6%.
- Los futuros de Wall Street pronostican un comienzo de sesión en signo mixto. Sólo los del Dow Jones vienen en verde y avanzan un 0,28%. Los del S&P 500 ceden un 0,12% y los del Nasdaq 100 caen un 0,84%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa a la baja. El crudo cae un 2,73%, hasta los 85,95 dólares por barril.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cede un 2,17% y cotiza en torno a los 80 dólares por barril.
- Reaparecen las dudas por las compañías tecnológicas y la inversión en IA. Bajo este pretexto, los principales índices asiáticos han registrado sólidas caídas al término de su sesión. El Kospi surcoreano se ha hundido un 10,84% y el Nikkei japonés ha cedido un 3,95%.
- Los inversores siguen pendientes de Oriente Próximo, donde la tensión en Irán menguó durante el fin de semana. Washington cortó el sábado su racha de 13 días consecutivos de ataques. Tras ello, Irán afirmó que hará una pausa en las agresiones siempre que EEUU no volviera a atacar y ambos mantienen la pausa en los ataques, aunque aseguran que esto "no es un alto el fuego".
- Ambos países siguen conversando e intercambiando mensajes, así como continúa la actividad de los mediadores para acabar con el conflicto, según ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.
- Continúa la temporada de resultados. Este martes Merlin Properties ha presentado sus cuentas. La inmobiliaria ganó 180 millones de euros hasta junio, un 8% más, y ha elevado previsiones para 2026.
- Entre las referencias macroeconómicas, los inversores tendrán que esperar al miércoles para conocer la gran cita de la semana: la reunión de la Reserva Federal de EEUU. La Fed tendrá que decidir si realiza cambios en su política monetaria tras cuatro pausas consecutivas. Será el segundo encuentro de la institución monetaria que presida Kevin Warsh.
- En España se han conocido este martes los datos de empleo del segundo trimestre. El empleo se disparó en 486.000 personas en el 2T y los ocupados marcaron un récord de 22,7 millones. La tasa de paro se redujo un punto, hasta el 9,87%, y la población activa aumentó en ese período en 272.000 personas.
- El precio del oro se dirige de nuevo a la zona de mínimos del mes por la continuidad de la pauta de máximos decrecientes.
- El precio del bitcoin falla a la hora de mantenerse sobre los 65.000 dólares y continúa con la corrección peleando ahora por no perder la media móvil de medio plazo que pasa por los 63.282 dólares.
- El par EURUSD regresa al soporte de los 1,1362 dólares por euro de nuevo y pelea por no perderlo.
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Coca-Cola bate expectativas
La compañía superó las estimaciones en el segundo trimestre al registrar un EPS comparable de 0,97 dólares frente a los 0,93 dólares proyectados. Los ingresos netos alcanzaron los 13.400 millones de dólares, superando los 13.160 millones esperados por el mercado.
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PayPal bate previsiones en el segundo trimestre
La compañía obtuvo un beneficio por acción ajustado de 1,38 dólares frente a los 1,27 previstos. Los ingresos netos sumaron 8.680 millones de dólares (vs. 8.460M$ esperados) y el beneficio operativo ajustado alcanzó los 1.510 millones.
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MasOrange factura un 1,3% más
MasOrange ha ingresado 3.763 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 1,3% más en comparación con el mismo periodo del curso anterior, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.
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Barclays gana un 19% más y crece en todas sus áreas
Barclays ha reportado este martes sus resultados para el primer semestre del año, en el que ha registrado un beneficio neto de 4.191 millones de libras, lo que supone un aumento del 19% en comparación con los 3.523 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.
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Los futuros americanos vienen con signo mixto
Los futuros americanos adelantan una apertura en negativo para la tecnología pero en positivo para el promedio industrial Dow Jones.
Así cotizan:
Futuro del Dow Jones: +0,26% en 52.344 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,08% en 7.407 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,87% en 27.794 puntos.
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Atención que el Ibex 35 pierde los 19.800 puntos
La recogida de beneficios se intensifica en el selectivo español y erosiona a gran velocidad las ganancias acumuladas durante la mañana.
El índice pierde la cota psicológica de los 19.800 enteros y frena su avance al 0,25%, acusando la pérdida de tracción de sus principales valores según avanza la jornada.
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El oro sucumbe a las ventas y retrocede hacia los 4.018 dólares
El metal precioso vuelve a mostrar debilidad y acusa el rechazo sufrido en la resistencia de los 4.100 dólares por onza.
Las ventas se imponen nuevamente sobre el activo refugio, provocando un retroceso del 1,35% que sitúa la cotización en el entorno de los 4.018 dólares y acentúa el riesgo de testear los mínimos del mes.
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El petróleo profundiza su caída y encadena tres jornadas a la baja
El precio del crudo mantiene la dinámica correctora tras sufrir un fuerte rechazo desde la cota psicológica de los 100 dólares por barril.
El barril de Brent, referencia en Europa, pierde un 2,66% hasta situarse en los 86 dólares, mientras que el West Texas estadounidense cede un 2,15% y retrocede a la zona de los 80,83 dólares.
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UPS supera las previsiones de ingresos
United Parcel Service (UPS) ha presentado las cuentas correspondientes al segundo trimestre batiendo las estimaciones del consenso de mercado.
La compañía estadounidense ha registrado un beneficio por acción ajustado de 1,76 dólares frente a los 1,67 esperados, mientras que sus ingresos ascendieron a 22.800 millones de dólares frente a los 21.840 millones pronosticados.
Por su parte, el gasto en capital (capex) se situó en torno a los 3.000 millones de dólares, en línea con las proyecciones de los analistas.
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Leve recogida de beneficios en el selectivo español
La tracción alcista del selectivo español pierde algo de fuelle y reduce su avance al 0,55%.
A pesar de este repliegue desde máximos intradía, el índice mantiene un tono sólido y conserva una renta positiva de 97 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.
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Ecoener emite bonos para financiar su crecimiento
El Consejo de Administración de Ecoener ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples, no convertibles ni canjeables, de naturaleza senior y no garantizadas, por un importe nominal total de 30 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Las ventas del comercio minorista retoman la tendencia al alza
Las ventas del comercio minorista retoman la tendencia al alza y, tras bajar un 0,3% en mayo, registran una subida del 2,4% en junio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Nyesa Valores lidera los avances del Mercado Continuo
El Mercado Continuo registra comportamientos dispares entre sus cotizadas a media sesión. En el lado positivo, Nyesa Valores encabeza la tabla de revalorizaciones con un repunte del 3,33%, secundada por los avances del 3,10% en Berkeley Energy y Coca-Cola European Partners.
Por el contrario, las ventas se imponen en la parte baja, donde Ercros cede un 5,88%, escoltada por los retrocesos de Libertas 7 y Grupo Ecoener.
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El Ibex 35 consolida sus avances en zona de máximos
El selectivo español mantiene la inercia positiva y cotiza con holgura en los niveles más altos de la jornada al sumar 122 puntos respecto a la víspera.
Con la inmensa mayoría de sus componentes cotizando en terreno positivo, el índice encuentra en Indra a su principal motor alcista al acelerar sus ganancias hasta el 4%.
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Mercedes-Benz gana un 6% menos
Mercedes-Benz ha reportado este martes sus resultados para el primer semestre del año, en el que ha registrado un beneficio neto de 2.519 millones de euros, lo que supone una caída del 6% en comparación con los 2.688 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. Además, la compañía ha recortado sus previsiones anuales.
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El Consejo de Administración de Azkoyen califica de amistosa la OPA lanzada por Ohmnia Electronics
Azkoyen ha comunicado como otra información relevante el inicio del proceso tras el anuncio de una OPA voluntaria por el 100% de sus acciones por parte de Ohmnia Electronics.
El órgano de gobierno de la sociedad ha calificado la oferta como amistosa, aclarando que no existen acuerdos adicionales tras la due diligence realizada en junio, y emitirá su informe formal una vez autorizada la operación por la CNMV, apoyado por Garrigues como asesor legal y un próximo asesor financiero independiente.
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Color verde para los principales índices europeos
Los índices del Viejo Continente arrojan un saldo positivo en la mañana de este martes.
Así están:
Ibex 35: +0,62% en 19.864 puntos.
Cac 40: +0,53% en 8.451 puntos.
Dax: +0,34% en 25.511 puntos.
Euro Stoxx 50: +0,33% en 6.303 puntos.
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El Ibex 35 frena los avances cerca de máximos históricos en formato intradiario
El selectivo español pausa ligeramente su empuje cerca de los niveles más altos de la sesión, manteniéndose muy distanciado de los mínimos del día.
Apoyado en la tracción de Indra, Telefónica y Amadeus el mercado vuelve a corregir aunque se sitúa cerca de la zona de máximos históricos intradía alcanzados en la jornada de ayer.
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Telefónica Brasil gana 486 millones hasta junio, un 18% más
Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años, según las cuentas presentadas por la compañía.
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Stellantis vende su negocio de coche compartido
Stellantis vende su negocio de coche compartido Free2move al fondo alemán Mutares.
La compañía automovilística afirma que dará prioridad a la continuidad para los clientes, socios y empleados durante el proceso de venta, que está previsto que concluya a finales de 2026.