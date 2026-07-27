Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,8%) afianza los 19.700 y enfila sus máximos con la caída del crudo (-7%)
El selectivo ha renovado su récord intradiario por encima de los 19.900.
Europa termina en verde y Wall Street sigue la sesión en signo mixto.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:30 Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. se recuperan en junio
- 13:56 Nuevos máximos históricos en formato intradía para el Ibex 35
- 09:58 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:09 Así abre el Ibex 35
- 09:07 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:34 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:53 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,8%, con la que ha avanzado hasta los 19.741,9 puntos. El selectivo español ha llegado a repuntar más de un 1,6% a lo largo de la sesión, lo que le ha hecho superar sus máximos históricos a término de jornada y renovar su récord intradiario, ahora en los 19.913,99 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan el día teñidas de verde. El Dax alemán ha avanzado un 1,17%; el Cac francés, un 0,4%; el FTSE 100 británico, un 0,4% y el FTSE Mib italiano, un 0,45%.
- Las dudas emergen en Wall Street. Tras un comienzo de sesión positivo, el parqué neoyorquino sigue la sesión en signo mixto. Sólo el Dow Jones escapa a los números rojos y sube un 0,23%. El S&P 500 cae un 0,23% y el Nasdaq Composite cede un 0,51%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras el repunte de la semana pasada. El crudo del mar del Norte se hunde un 7,35%, hasta los 89,69 dólares por barril.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, se desploma un 6,86% y cotiza en los 83,14 dólares por barril.
- La tensión en Irán parece haber menguado algo durante el fin de semana. Washington cortó el sábado su racha de 13 días consecutivos de ataques. Tras ello, Irán afirmó que hará una pausa en las agresiones siempre que EEUU no volviera a atacar y ambos mantienen la pausa en los ataques.
- Ambos países siguen conversando e intercambiando mensajes, así como continúa la actividad de los mediadores para acabar con el conflicto, según ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.
- Entre las referencias macroeconómicas, los inversores tendrán que esperar al miércoles para conocer la gran cita de la semana: la reunión de la Reserva Federal de EEUU. La Fed tendrá que decidir si realiza cambios en su política monetaria tras cuatro pausas consecutivas. Será el segundo encuentro de la institución monetaria que presida Kevin Warsh.
- El precio del oro no recupera el nivel de los 4.100 dólares tras perderlos la semana pasada.
- El precio del bitcoin se aferra a los 65.000 dólares para poder organizar un ataque a la zona de resistencias en torno a los 67.000 dólares.
- El par EURUSD evita marcar nuevos mínimos mensuales y rebota colocándose al filo de los 1,14 dólares por euro de nuevo.
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Así cierra el Ibex 35
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CaixaBank impulsa más de 300 oficinas PRO para reforzar la atención presencial a 2,4 millones de clientes
La entidad despliega un nuevo modelo de oficina en todo el territorio, con una línea visual común, para elevar la confidencialidad y la calidad de la atención presencial y a distancia.
La iniciativa se dirige a las oficinas convencionales más relevantes de la red. Estas más de 300 oficinas concentran más de 2.500 empleados y una media de 7.200 clientes por centro.
CaixaBank combina lo mejor de la red física y de los canales digitales para ofrecer una experiencia 360 a los clientes: más cómoda, ágil e inclusiva.
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Onalabs cierra una ronda de más de 9,3 millones de euros liderada por la 'Sepi digital'
Onalabs, compañía deep tech que desarrolla soluciones para monitorizar la salud de forma continua y no invasiva a través del sudor, ha cerrado una ronda de financiación de más de 9,3 millones de euros.
En la operación han participado la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT, o más conocida como la 'Sepi digital'), que aporta 4,6 millones de euros a través de la facilidad Next Tech, además de 1921 Ventures, nPrime, Reig Patrimonia, WA4STEAM y otros inversores estratégicos.
Los fondos permitirán acelerar la industrialización y comercialización de ONASPORT, un dispositivo que analiza el sudor para optimizar el rendimiento deportivo, y avanzar en la validación clínica y regulatoria de ONAVITAL, una solución creada para monitorizar signos vitales de forma continua y no invasiva. Parte de la inversión también se destinará a la investigación en diabetes, reforzar la capacidad de producción local y apoyar la expansión internacional de la compañía.
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada interesante la de hoy lunes, en la que el sesgo positivo se ha mantenido constante. El Ibex 35, que abrió con un importante hueco al alza, ha logrado sostener esa ventaja a lo largo de toda la sesión.
A media jornada, el índice español superó los máximos históricos en formato intradiaria —alcanzados el pasado 3 de julio— hasta situarse en la zona de los 19.913,90 puntos.
En estos momentos, el selectivo pelea también por marcar un nuevo récord en base cierres. Veremos si consigue rematar al final de la sesión.
En estos instantes el selectivo español suma un 1,20% en los 19.822 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+4,93%), Amadeus (+3,62%) y Banco Santander (+2,79%).
Los valores más penalizados son: ACS (-3,49%), Acciona (-2,30%) y Sacyr (-1,25%).
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Atomic One cierra una ronda de financiación de 5,6 millones de euros con el respaldo de Arcano Partners e inversores internacionales
Atomic One, compañía tecnológica creadora de un sistema operativo de inteligencia artificial para marcas de venta online, ha cerrado una ronda de financiación en dos tramos, alcanzando un total de 5,6 millones de euros.
En este cierre, Arcano Partners, a través del fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo SICC, SAU, ha invertido 660.000 euros, elevando la inversión total de este fondo en la compañía hasta los 2,5 millones de euros.
La ronda se completa con la participación de otros inversores privados e internacionales, reforzando la base institucional y el posicionamiento estratégico de la compañía.
Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo es uno de los fondos seleccionados por el Banco Europeo de Inversiones para desplegar el instrumento financiero Andalucía I+D+i y Digital, financiado por el programa FEDER y la Junta de Andalucía.
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Salesforce lidera las alzas en Wall Street mientras Caterpillar y Nvidia encabezan los recortes
Jornada de contrastes en el mercado estadounidense. En la parte alta de la tabla, Salesforce marca el ritmo del apetito comprador con un repunte del 5,32%, secundada por Sherwin-Williams, que avanza un 2,59%, y American Express, que completa el podio de los valores más alcistas con una subida del 2,31%.
En el lado de las pérdidas, el sesgo vendedor castiga con fuerza al sector industrial y tecnológico. Caterpillar lidera los descensos cediendo un 3,90%, seguida de Nvidia, que registra un recorte del 3,49%, mientras que la petrolera Chevron se deja un 1,54%.
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El euro/dólar consolida niveles por debajo de los 1,14 dólares
El par EUR/USD muestra estabilidad en el mercado de divisas, aunque sigue encontrando un muro insuperable en el nivel de los 1,14 dólares.
Las colas superiores en el gráfico de velas diarias reflejan la persistencia de la presión vendedora cada vez que el cruce intenta repuntar. De momento, la divisa comunitaria cotiza con un leve avance del 0,05% para situarse en los 1,1374 dólares.
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El Ibex 35 pierde fuelle tras perforar mínimos de las últimas cuatro horas
El selectivo español cede terreno y rompe los soportes fijados durante las últimas cuatro horas de negociación.
Pese a que las ganancias se moderan hasta el 1,19%, la estructura del índice mantiene la inercia positiva. En el lado negativo de la tabla destaca el comportamiento de ACS, que encabeza las pérdidas cediendo un 3,27%.
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AMD busca triplicar sus ingresos para 2028
Advanced Micro Devices (AMD) se encamina a un punto de inflexión estratégico en su división de centros de datos.
La aceleración en el despliegue de sus soluciones de inteligencia artificial sitúa a la compañía en trayectoria de triplicar sus ingresos anuales hasta superar la cota de los 100.000 millones de dólares para 2028.
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El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta rebaja la previsión de PIB de EE. UU.
La estimación del modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta para el crecimiento anualizado del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense en el segundo trimestre se ha situado en el 1,6%.
La cifra marca una leve desaceleración respecto al 1,7% previsto anteriormente y queda por debajo de las estimaciones fijadas en el 1,7%.
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El Ibex 35 se reactiva tras el repliegue
El selectivo español supera el último envite vendedor y vuelve a tantear los 19.900 enteros.
El impulso alcista lo lideran Indra con un repunte del 5,43%, Banco Santander subiendo un 3,28% y Amadeus un 2,71%.
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La actividad minorista se mantiene en máximos históricos pese al desplome de las compras netas
Los inversores minoristas han recortado drásticamente sus compras netas de acciones individuales, situando el promedio de 21 días en su nivel más bajo desde 2020.
Sin embargo, este repliegue en las posiciones comprador neto no refleja un abandono del mercado: el volumen total negociado (suma de compras y ventas) permanece cerca del percentil 98 en términos históricos, lo que demuestra que la operativa minorista continúa muy elevada, aunque caracterizada por una mayor rotación y ejecuciones en ambas direcciones.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español espera la apertura americana cerca de máximos históricos
El índice español espera la apertura de Wall Street a unos 50 puntos de máximos históricos, en formato intradiario. Vamos a ver si de cara al cierre de la sesión consigue aguantar.
A esta hora suma un 1,40% en los 19.860 puntos.
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Euribor hoy, 27 de julio: El Euribor mantiene su tasa en el 2,993%
Tras la subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,827% en julio, lo que supone un aumento de 0,010 puntos respecto al día anterior.
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OHLA suma un importante contrato para ampliar el metro de Santiago de Chile
La actuación contempla la ejecución de 7,6 kilómetros de infraestructura subterránea y forma parte del Tramo 1 de la futura Línea 9. Dentro de este ámbito, OHLA ejecutará dos de los principales subtramos de la actuación.
Con este nuevo proyecto, que se suma al contrato de más de 70 millones de euros obtenido el pasado mes de junio para la construcción de seis nuevas estaciones de la Línea 7, OHLA alcanza un total de 12 intervenciones en el Metro de Santiago y supera los 700 millones de euros de inversión acumulada en proyectos desarrollados sobre la red.
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Los bajistas llevan al Ibex 35 a los 19.845 puntos
El selectivo español vuelve a pulsar la zona de los 19.845 enteros, donde parece estar consolidando un soporte a corto plazo.
El mercado analiza si el índice logrará reaccionar y rebotar de forma sólida desde este nivel para retomar la senda alcista o si romperá la contención en el tramo final de la sesión.
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El Ibex 35 retoma las subidas impulsado por Indra, Logista e Inditex
El selectivo español frena su repliegue tras encajar un recorte superior a los 50 puntos y vuelve a coger impulso en busca de los máximos de la jornada.
El índice recupera el tono positivo y amplía sus ganancias hasta el 1,35%, arrastrado por el empuje de Indra, Logista e Inditex, que lideran la tabla de revalorizaciones del parqué.
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ABANCA abonará un segundo dividendo a cuenta de 0,032 euros por acción el 31 de julio
El Consejo de Administración de ABANCA ha acordado la distribución de un segundo dividendo a cuenta con cargo a los beneficios del ejercicio 2026. La entidad repartirá un importe total bruto de 71,43 millones de euros, lo que equivale a 0,0324027 euros brutos por acción.
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Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. se recuperan en junio
El gasto en bienes duraderos en Estados Unidos volvió al terreno positivo en junio al rebotar un 0,3% mensual, tras la contracción previa, aunque se situó sensiblemente por debajo del 1,6% previsto por el consenso de mercado.
En la lectura subyacente —que excluye la volatilidad del sector del transporte— los pedidos avanzaron un 0,6% mensual, perdiendo dinamismo frente al 1,8% registrado el mes anterior y sin alcanzar la previsión de los analistas del 0,9%.