Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,8%) afianza los 19.700 y enfila sus máximos con la caída del crudo (-7%)

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,8%, con la que ha avanzado hasta los 19.741,9 puntos. El selectivo español ha llegado a repuntar más de un 1,6% a lo largo de la sesión, lo que le ha hecho superar sus máximos históricos a término de jornada y renovar su récord intradiario, ahora en los 19.913,99 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan el día teñidas de verde. El Dax alemán ha avanzado un 1,17%; el Cac francés, un 0,4%; el FTSE 100 británico, un 0,4% y el FTSE Mib italiano, un 0,45%.

- Las dudas emergen en Wall Street. Tras un comienzo de sesión positivo, el parqué neoyorquino sigue la sesión en signo mixto. Sólo el Dow Jones escapa a los números rojos y sube un 0,23%. El S&P 500 cae un 0,23% y el Nasdaq Composite cede un 0,51%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras el repunte de la semana pasada. El crudo del mar del Norte se hunde un 7,35%, hasta los 89,69 dólares por barril.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, se desploma un 6,86% y cotiza en los 83,14 dólares por barril.

- La tensión en Irán parece haber menguado algo durante el fin de semana. Washington cortó el sábado su racha de 13 días consecutivos de ataques. Tras ello, Irán afirmó que hará una pausa en las agresiones siempre que EEUU no volviera a atacar y ambos mantienen la pausa en los ataques.

- Ambos países siguen conversando e intercambiando mensajes, así como continúa la actividad de los mediadores para acabar con el conflicto, según ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

- Entre las referencias macroeconómicas, los inversores tendrán que esperar al miércoles para conocer la gran cita de la semana: la reunión de la Reserva Federal de EEUU. La Fed tendrá que decidir si realiza cambios en su política monetaria tras cuatro pausas consecutivas. Será el segundo encuentro de la institución monetaria que presida Kevin Warsh.

- El precio del oro no recupera el nivel de los 4.100 dólares tras perderlos la semana pasada.

- El precio del bitcoin se aferra a los 65.000 dólares para poder organizar un ataque a la zona de resistencias en torno a los 67.000 dólares.

- El par EURUSD evita marcar nuevos mínimos mensuales y rebota colocándose al filo de los 1,14 dólares por euro de nuevo.