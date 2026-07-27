El Ibex 35 supera sus máximos históricos al subir un 1,5% y el petróleo se desploma un 7% tras moderarse las tensiones en Irán

Los principales índices europeos registran subidas, con el Dax alemán liderando los avances (+1,65%), mientras los futuros de Wall Street también pronostican alzas.

El precio del crudo Brent cae un 7,75% hasta los 89,28 dólares por barril y el WTI baja un 5,6%, impulsando a los mercados europeos.

El Ibex 35 alcanza máximos históricos al subir un 1,61%, superando los 19.900 puntos tras la relajación de las tensiones entre EE.UU. e Irán.

El Ibex 35 toca máximos históricos gracias a que las tensiones en Irán se han suavizado. El selectivo nacional alcanzaba los 19.901,89 puntos pasada la media sesión de este lunes al avanzar un 1,61%.

Una senda alcista que viene apoyada por las noticias que llegan desde Ormuz y que permitían que el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cediese un 7,75% hasta los 89,28 dólares por barril.

Los precios del petróleo se hunden tras dos semanas de fuertes alzas después de que Estados Unidos e Irán hayan decidido pausar las hostilidades tras trece días continuados de enfrentamientos.

Se trata de la "primera señal tangible de desescalada", como dicen los analistas de ING. Ahora bien, hay que esperar al avance de la diplomacia para comprobar si realmente vuelven a circular los petroleros por el Estrecho.

Las caídas también afectan al barril de WTI. El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, se hundía un 5,6%, hasta los 84,29 dólares por barril. El desplome de los precios del crudo impulsaba al alza a los mercados europeos.

Reacción bursátil

Con el repunte, el índice de la Bolsa de Madrid superaba sus máximos históricos, los 19.852,4 puntos que registró al cierre de la sesión del pasado 3 de julio, antes de que EEUU e Irán se volvieran a atacar mutuamente. Además, renovaba su récord intradiario, que antes estaba en los 19.879,10 puntos.

El resto de paneles de cotización del Viejo Continente también registraban subidas al calor de la mejora de las expectativas en Irán. El Dax alemán lideraba las ganancias al repuntar un 1,65%.

Por su parte, el Cac francés sumaba un 0,79%; el FTSE 100 británico avanzaba un 0,43% y el FTSE Mib italiano subía un 0,77%.

También se observan avances en el mercado americano. Los futuros de Wall Street pronosticaban alzas en torno al 1% para sus principales índices. En concreto, los del Dow Jones subían un 1,04%; los del S&P 500, un 0,98% y los del Nasdaq 100, un 1,61%.