Apple destrona a Nvidia y se convierte en la capitalizada más valiosa del mundo al rozar los cinco billones de dólares

Apple consolida así el sorpasso que ya rozó en julio, tras alcanzar por primera vez los 4 billones de dólares de capitalización en octubre de 2025.

En lo que va de año, Apple acumula una revalorización del 24% en sus acciones, frente al 4% de Nvidia.

Las acciones de Apple subieron un 0,64% en la Bolsa de Nueva York, mientras que Nvidia cayó un 5% debido a dudas sobre la rentabilidad de la IA y la competencia china.

Apple se convierte en la empresa más valiosa del mundo al superar a Nvidia en capitalización bursátil, rozando los 5 billones de dólares.

Apple se corona como la empresa cotizada más valiosa del mundo. El gigante tecnológico alcanzaba este lunes dicho hito al destronar a Nvidia como la compañía con mayor capitalización bursátil a nivel global.

El fabricante del iPhone llegaba a rozar una capitalización bursátil cercana a los 5 billones de dólares.

Los títulos de Apple subían un 0,64% pasada la media sesión en la Bolsa de Nueva York, aunque han llegado a repuntar más de un 1,5%.

Esta subida, sumada a la caída de la cotización de Nvidia -que se dejaba en torno a un 5% en Wall Street- ha permitido a la compañía alcanzar la primera posición del ránking.

Los títulos de Nvidia cedían ante las renovadas dudas del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones en IA y la competencia de las empresas chinas.

Con el retroceso, el gigante de semiconductores dejaba su capitalización total en unos 4,78 billones de dólares (4,2 billones de euros). El pasado mes de mayo llegó a alcanzar los 5,5 billones de dólares (4,8 billones de euros).

En lo que va de año, Apple acumula una revalorización de sus acciones del 24%, mientras que los títulos de Nvidia suben alrededor de un 4%.

De este modo, Apple logra consolidar el sorpasso que durante unos minutos logró alcanzar el pasado 17 de julio, aunque entonces el fabricante de chips se mantuvo finalmente como la cotizada más valiosa del mundo, puesto que ocupaba desde mediados de 2025.

El gigante de Cupertino alcanzó por vez primera los 4 billones de dólares (3,5 billones de euros) de capitalización bursátil el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia, que lo conquistó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025.