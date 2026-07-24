Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 1,55%, volviendo a un rango lateral tras una falsa ruptura de máximos.
Wall Street también vivió una sesión correctiva, marcando nuevos mínimos mensuales en la mayoría de los índices, salvo el Nasdaq.
Valores destacados para invertir incluyen Bankinter, BBVA, Repsol y Naturgy, todos en un momento técnico relevante y con stops establecidos.
BBVA ha alcanzado nuevos máximos históricos esta semana, mientras que se ajustan los stops en Repsol y Naturgy tras sus recientes subidas.
El Ibex 35 cerró este jueves con pérdidas del 1,55%, hasta los 19.267,0 puntos que nos devuelven dentro del rango de lateralidad tras la falsa ruptura del miércoles.
En Wall Street también tuvimos una sesión correctiva que llevó a los índices a marcar nuevos mínimos mensuales con la excepción del Nasdaq.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 15,66 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 15,32 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor ha marcado nuevos máximos históricos esta semana tanto en formato intradiario como en base a cierres por lo que entraremos si vemos que va a cerrar por encima de los 23,12 euros colocando un stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.
- Repsol: Ha cerrado en los 26,41 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss hasta los 24,87 euros en base a cierres.
- Naturgy: Cerró en los 29,76 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Subimos el stop loss hasta los 28,84 euros en base a cierres.