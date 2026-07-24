Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 cerró este jueves con pérdidas del 1,55%, hasta los 19.267,0 puntos que nos devuelven dentro del rango de lateralidad tras la falsa ruptura del miércoles.

En Wall Street también tuvimos una sesión correctiva que llevó a los índices a marcar nuevos mínimos mensuales con la excepción del Nasdaq.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 15,66 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 15,32 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor ha marcado nuevos máximos históricos esta semana tanto en formato intradiario como en base a cierres por lo que entraremos si vemos que va a cerrar por encima de los 23,12 euros colocando un stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 26,41 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss hasta los 24,87 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 29,76 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Subimos el stop loss hasta los 28,84 euros en base a cierres.