El Ibex 35 esquiva la tensión por Irán y acaricia los 19.600 al subir un 1,92% en una semana marcada por los resultados

El petróleo da una tregua tras repuntes por las tensiones en Oriente Próximo, mientras el BCE mantiene los tipos en pausa ante el riesgo de inflación.

El sector bancario y compañías como Amadeus, IAG y Grifols también empujan al alza al selectivo español.

Acerinox lidera las subidas del día tras ganar 77 millones en el primer semestre, con un alza del 10,7% en sus acciones.

El Ibex 35 sube un 1,92% en la semana y roza los 19.600 puntos, impulsado por los resultados empresariales y pese a las tensiones geopolíticas.

Balance semanal positivo para el Ibex 35. El selectivo español ha conseguido esquivar las tensiones geopolíticas y se ha aferrado a los primeros resultados empresariales de la temporada para saldar el cómputo de las últimas cinco sesiones en verde.

El índice de la Bolsa de Madrid ha avanzado un 1,92% en la semana, lo que le ha hecho reconquistar niveles perdidos tras los últimos repuntes de las hostilidades en Oriente Próximo. Así, el selectivo nacional ha terminado la semana a la puertas de la cota psicológica de los 19.600 puntos.

El rendimiento durante la semana ha sido bastante desigual para el índice bursátil. El Ibex no contó con grandes referencias hasta que no llegó el ecuador de la semana, cuando empezaron a llegar las primeras publicaciones semestrales de resultados, que se solaparon con la gran guía macroeconómica —la reunión del BCE— y el repunte de la tensión en Irán y la fuerte subida del crudo.

La última sesión bursátil de la semana ha estado más marcada por las cuentas que por el resto de referencias. En la jornada de este viernes, el selectivo nacional ha subido un 1,65% y ha avanzado hasta los 19.585,4 puntos, ampliando la ganancia semanal que ya llevaba acumulada y consolidando la subida. Todo ello pese a los nuevos aranceles que Trump ha impuesto a 60 países, entre los que se encuentra España.

Durante la jornada, el foco ha estado puesto en las compañías que han presentado sus cuentas. Este viernes ha sido el turno de Banco Sabadell, Mapfre y Acerinox.

Este viernes

De hecho, la acerera se ha consolidado como el valor más alcista de la sesión. Sus títulos han volado un 10,7% después de anunciar que deja atrás las pérdidas de hace un año y que ha ganado 77 millones en los primeros seis meses del año.

La entidad catalana ha sido la segunda compañía dentro del índice que más ha repuntado este viernes. Sus acciones han subido un 3,44% tras anotarse un beneficio neto de 971 millones de euros en el primer semestre.

El resto del sector bancario también ha empujado con fuerza al selectivo. Unas alzas —Bankinter (+2,68%), Santander (+3,17%), Unicaja (+3,31%), CaixaBank (+3,06%) y BBVA (+2,56%)— a las que también se han apuntado, en la parte superior del cuadro, Amadeus (+3,09%), IAG (+3,7%) y Grifols (+2,7%)

El verde también ha imperado en los paneles de cotización de los principales selectivos del resto del Viejo Continente. En concreto, el Dax alemán ha subido un 1,67%; el Cac francés, un 0,88%; el FTSE 100 británico, un 0,93% y el FTSE Mib italiano, un 0,99%.

Al otro lado del charco, la sesión avanzaba en signo mixto en la Bolsa de Nueva York. Mientras el Dow Jones (+0,72%) y el S&P 500 (+0,54%) lograban mantenerse en positivo, el Nasdaq Composite cotizaba prácticamente plano, aunque se decantaba por el rojo.

El petróleo, una de las grandes guías del mercado, ha dado una tregua este viernes. Sus precios cedían tras los fuertes repuntes de la víspera, que llevaron a la materia prima a tocar niveles que no veía desde hace dos meses.

Tregua del crudo

El Brent, la calidad de referencia en Europa, cedía un 3,56%, hasta los 97,1 dólares por barril. El crudo del mar del Norte superó en la víspera la cota psicológica de los 100 dólares por barril tras encarecerse más de un 7%. En el conjunto de las últimas cinco sesiones ha avanzado algo más de un 10% y ya se anota cuatro balances semanales en positivo.

El barril de crudo de Texas, el petróleo estadounidense, caía un 1,91%, hasta los 89,53 dólares. El WTI rebasó durante el jueves los 90 dólares por barril al avanzar un 4% y acumula una revalorización del 10% en la semana, la tercera al alza.

Este encarecimiento de los precios del combustible ha sido la consecuencia directa de la prolongación y el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Próximo. Irán y Estados Unidos llevan tres noches consecutivas atacándose de manera mutua. El jueves por la noche Donald Trump, el presidente de EEUU amenazó con lanzar "un ataque masivo" y mientras, el bloqueo se mantiene en el estrecho de Ormuz.

Según la ONU, más de 6.000 marinos se encuentran atrapados en el enclave estratégico, donde Irán continúa atacando buques comerciales según EEUU mientras que el país de Trump mantiene el bloqueo naval.

Referencia macro

Bajo este contexto, el temor a un repunte de la inflación provocada por el shock energético reaparece en el mercado. Y con él, las perspectivas de que los bancos centrales tengan que ajustar su política monetaria a una más que posible subida de los precios al consumo.

Por el momento, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por congelar el precio del dinero. La institución financiera tomó esta decisión en su reunión del jueves, la gran referencia macroeconómica de la semana, tras subir los tipos en 25 puntos básicos —hasta el 2,25%— en su anterior encuentro.

La institución financiera cumplió el guion previsto por el mercado -también justificado por la moderación de la inflación de la zona euro en mayo- , aunque su presidenta, Christine Lagarde, advirtió de que "el shock energético puede intensificarse", lo que presagia que la institución monetaria podría volver a realizar una subida del precio del dinero a la vuelta del verano, en su próxima reunión de septiembre.

La semana que viene será el turno de la Reserva Federal estadounidense (Fed). El guardián del dólar decidirá si toca o no el precio del dinero, estancado en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% desde diciembre de 2025.

Temporada de resultados

Además de estas guías, el mercado ha contado esta semana con las primeras publicaciones semestrales de resultados. En el territorio nacional, y entre las compañías pertenecientes al Ibex 35, Repsol, Indra, Bankinter, Banco Santander, Iberdrola, Naturgy, Mapfre, Banco Sabadell y Acerinox han presentado sus cuentas.

En el plano más amplio, y entre las grandes referencias de Wall Street, Alphabet (Google) y Tesla han hecho públicos sus resultados, aunque ninguna de las dos ha conseguido convencer a los inversores con sus cuentas.

Alphabet cayó un 7% en la Bolsa de Nueva York a pesar de aumentar su beneficio neto en un 178%. Los títulos de Tesla se hundieron un 14% después de que la compañía ganase un 5% más que en el año anterior.