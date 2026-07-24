Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse por conseguir un saldo semanal positivo

- El Ibex 35 cerró este jueves con pérdidas del 1,55%, hasta los 19.267,0 puntos que nos devuelven dentro del rango de lateralidad tras la falsa ruptura del miércoles.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se coloca y mantiene por encima de los 100 dólares por barril.

- El precio del oro pierde los 4.100 dólares y ahora amenaza con perder de nuevo los 4.000 dólares.

- El precio del bitcoin intenta no alejarse de la zona de resistencias en torno a los 66.850 dólares que es clave para poder seguir escalando posiciones.

- El par EURUSD perdió ayer el nivel de los 1,14 dólares por euro, pero salva los mínimos del mes actual y hoy intenta rebotar.