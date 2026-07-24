Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse por conseguir un saldo semanal positivo
A falta de la sesión de hoy, el selectivo español acumula una subida semanal de tan solo un 0,26%.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este jueves con pérdidas del 1,55%, hasta los 19.267,0 puntos que nos devuelven dentro del rango de lateralidad tras la falsa ruptura del miércoles.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se coloca y mantiene por encima de los 100 dólares por barril.
- El precio del oro pierde los 4.100 dólares y ahora amenaza con perder de nuevo los 4.000 dólares.
- El precio del bitcoin intenta no alejarse de la zona de resistencias en torno a los 66.850 dólares que es clave para poder seguir escalando posiciones.
- El par EURUSD perdió ayer el nivel de los 1,14 dólares por euro, pero salva los mínimos del mes actual y hoy intenta rebotar.
-
Tubacex gana 700.000 euros en el primer semestre del año
Es una caída del 95,8% (15,6 millones de euros) con unas ventas que le caen un 10,5% hasta los 323,6 millones de euros.
-
Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
-
Acerinox gana 77 millones en el primer semestre del año
En el mismo periodo del año pasado la entidad perdió 18 millones con unas ventas que le caen un 17,6% hasta los 42,6 millones de euros.
-
Ventas minoristas en Reino Unido
Las ventas minoristas de Reino Unido, ajustadas estacionalmente en el mes de junio (M/M) queda en el +1,0% frente al dato esperado de -0,3%) y del +1,2% del mes anterior.
En datos interanuales quedan en el +4,2% frente al dato esperado del +2,3% mientras que el dato de mayo de revisa del 4,6% al 4,9%.
-
Confianza del consumidor GfK alemán
El índice de confianza del consumidor GfK para agosto en Alemania queda en el -29,6 frente al -28,5 esperado mientras que el dato anterior que revisado desde el -29,2 al -29,3.
-
Almirall gana 42,4 millones de euros en el primer semestre del año
Es un 49,3% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 7,5% hasta los 605,6 millones de euros.
-
Banco Sabadell gana 971 millones de euros en el primer semestre del año
Es un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior con un margen de intereses que le baja un 2% y el margen bruto un 2,8%.
Anuncia la recompra de acciones por valor de 331 millones de euros con comienzo inmediato.
Aquí tienen toda la información al respecto.
-
JPMorgan amplía cortos en Laboratorios Rovi
JPMorgan Asset Management (UK) Limited ha ampliado en un 0,17% su posición corta en Laboratorios Rovi hasta alcanzar el 1,21% de la sociedad.
-
ExodusPoint amplía cortos en Enagás
ExodusPoint Capital Management, LP ha ampliado en un 0,05% su posición corta en Enagás hasta alcanzar el 0,74% de la sociedad.
-
Claves para la sesión de hoy