Panel de la Bolsa de Madrid

Panel de la Bolsa de Madrid Altea Tejido Efe

Mercados

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse por conseguir un saldo semanal positivo

A falta de la sesión de hoy, el selectivo español acumula una subida semanal de tan solo un 0,26%.

Eduardo Bolinches J. de la Rosa
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

- El Ibex 35 cerró este jueves con pérdidas del 1,55%, hasta los 19.267,0 puntos que nos devuelven dentro del rango de lateralidad tras la falsa ruptura del miércoles.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se coloca y mantiene por encima de los 100 dólares por barril.

- El precio del oro pierde los 4.100 dólares y ahora amenaza con perder de nuevo los 4.000 dólares.

- El precio del bitcoin intenta no alejarse de la zona de resistencias en torno a los 66.850 dólares que es clave para poder seguir escalando posiciones.

- El par EURUSD perdió ayer el nivel de los 1,14 dólares por euro, pero salva los mínimos del mes actual y hoy intenta rebotar.

MQL5 Algo Trading Community
  1. Eduardo Bolinches

    Tubacex gana 700.000 euros en el primer semestre del año

    Es una caída del 95,8% (15,6 millones de euros) con unas ventas que le caen un 10,5% hasta los 323,6 millones de euros.

  2. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  3. Eduardo Bolinches

    Acerinox gana 77 millones en el primer semestre del año

    En el mismo periodo del año pasado la entidad perdió 18 millones con unas ventas que le caen un 17,6% hasta los 42,6 millones de euros.

  4. Eduardo Bolinches

    Ventas minoristas en Reino Unido

    Las ventas minoristas de Reino Unido, ajustadas estacionalmente en el mes de junio (M/M) queda en el +1,0% frente al dato esperado de -0,3%) y del +1,2% del mes anterior.

    En datos interanuales quedan en el +4,2% frente al dato esperado del +2,3% mientras que el dato de mayo de revisa del 4,6% al 4,9%.

  5. Eduardo Bolinches

    Confianza del consumidor GfK alemán

    El índice de confianza del consumidor GfK para agosto en Alemania queda en el -29,6 frente al -28,5 esperado mientras que el dato anterior que revisado desde el -29,2 al -29,3.

  6. Eduardo Bolinches

    Almirall gana 42,4 millones de euros en el primer semestre del año

    Es un 49,3% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 7,5% hasta los 605,6 millones de euros.

  7. Eduardo Bolinches

    Banco Sabadell gana 971 millones de euros en el primer semestre del año

    Es un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior con un margen de intereses que le baja un 2% y el margen bruto un 2,8%.

    Anuncia la recompra de acciones por valor de 331 millones de euros con comienzo inmediato.

    Aquí tienen toda la información al respecto.

  8. Eduardo Bolinches

    JPMorgan amplía cortos en Laboratorios Rovi

    JPMorgan Asset Management (UK) Limited ha ampliado en un 0,17% su posición corta en Laboratorios Rovi hasta alcanzar el 1,21% de la sociedad.

  9. Eduardo Bolinches

    ExodusPoint amplía cortos en Enagás

    ExodusPoint Capital Management, LP ha ampliado en un 0,05% su posición corta en Enagás hasta alcanzar el 0,74% de la sociedad.

  10. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy