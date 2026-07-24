Acerinox pulveriza máximos históricos al batir los 17,11 euros y abre las puertas a la subida libre

Los analistas proyectan un objetivo al alza para Acerinox en torno a los 18,45 euros si mantiene cierres por encima de los 17,10 euros.

El valor presenta un fuerte patrón alcista desde abril de 2025, apoyado en sus operaciones en EEUU y signos de recuperación en Europa.

La compañía ha registrado un beneficio neto de 77 millones de euros en el primer semestre, frente a las pérdidas del año anterior.

Acerinox supera sus máximos históricos al romper los 17,11 euros por acción, abriendo la puerta a una subida libre en bolsa.

La volatilidad en el precio del petróleo por el clima geopolítico en Oriente Próximo, junto con las tensiones comerciales y las dudas sobre la rentabilidad real del gasto masivo en inteligencia artificial en el sector tecnológico, han encendido las alarmas en el mercado. Todo esto vuelve a situar el repunte de la inflación en el centro del debate económico.

El Ibex 35, que ha desarrollado una estructura de falsa ruptura del lateral en el que viene moviéndose durante las últimas sesiones, tendrá que esforzarse por lograr un saldo semanal positivo.

Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Acerinox, que suben con fuerza en los primeros compases de la sesión tras presentar su cuenta de resultados.

Acerinox ha cerrado el primer semestre del ejercicio con un beneficio neto de 77 millones de euros, lo que supone una clara mejora frente a los 18 millones de euros en negativo del año anterior. La compañía destacó que este resultado se debe a la firmeza de sus operaciones en EEUU y a los brotes verdes en el mercado europeo.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (EBITDA) creció un 27% en comparación con la primera mitad de 2025, situándose en 271 millones de euros.

Si observamos los títulos de Acerinox desde el punto de vista técnico, apreciamos un patrón muy alcista iniciado desde los mínimos de abril de 2025, cerca de la zona de los 7,60 euros por acción. A partir de ahí se ha desarrollado una estructura de mínimos y máximos relativos crecientes en la que se puede dibujar una doble directriz alcista.

La primera se extiende desde esos mínimos de abril hasta mediados del pasado mes de marzo, y la consideraremos como su tendencia principal.

A partir de ese momento, y tras efectuar un apoyo muy claro en la media móvil de 200 periodos —que ha funcionado como soporte dinámico—, el valor se ha reactivado tras una fase previa de acumulación de títulos, tal y como se puede apreciar en su volumen de contratación previo a este nuevo envite comprador.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

Así pues, con una directriz alcista secundaria que está permitiendo que el precio de sus títulos siga avanzando en el corto plazo, y tras un ajuste correctivo iniciado desde la zona de los 17,10 euros, el valor ha generado un apoyo contundente en el soporte de los 14,85 euros para continuar al alza.

Este soporte es clave, puesto que también genera una intersección con la media móvil de 50 periodos que ha permitido a los alcistas reactivarse con mayor fuerza.

Esta fortaleza ha permitido a los títulos de Acerinox romper al alza la resistencia que tenían en los 16,21 euros y, en la sesión de hoy, superar también sus máximos históricos en formato intradiario (situados en los 17,11 euros por acción), dando síntomas de una gran solidez y de un excelente comportamiento técnico.

En la jornada actual, Acerinox ha abierto un interesante hueco alcista que podría convertirse en un hueco de continuidad. Esto le permitirá seguir avanzando si se producen dos cierres diarios consecutivos por encima de esos 17,10 euros.

De cerrar este viernes por encima de dicha cota, el valor entrará en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Por tanto, no tendremos referencias técnicas por delante en cuanto a resistencias, pero sí podremos trazar los objetivos del valor extendiendo la anchura del último de sus laterales. Esto nos da una proyección alcista para el precio de sus títulos hasta la zona próxima a los 18,45 euros, por lo que todavía queda un interesante tramo al alza que se puede aprovechar.

De este modo, si no tenemos títulos de Acerinox en cartera, se podría entrar con una pequeña posición —de como mucho un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características— buscando precisamente ese objetivo de los 18,45 euros.

En cuanto al control del riesgo, tanto si ya tenemos títulos en cartera como si entramos con una nueva posición alcista, deberemos establecer una orden de protección que quedará por debajo del 50% del cuerpo de la vela que despliegue el valor al cierre de la jornada de hoy.

Teniendo en cuenta su nivel de cotización actual, esta orden de stop quedará situada por debajo de la zona de los 17,40 euros en base cierres.