El petróleo sube un 6% y toca los 100 dólares por primera vez en dos meses al no moderarse las tensiones en Oriente Próximo

El crudo de Texas (WTI) también ha superado los 90 dólares por barril, acumulando un incremento del 30% en julio.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde hace dos semanas, lo que agrava la situación y afecta al transporte de crudo.

El repunte de los precios está impulsado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de ataques entre ambos países.

El precio del petróleo Brent ha subido un 6% y ha alcanzado los 100 dólares por barril, un nivel que no se veía desde finales de mayo.

Los precios del crudo no frenan su escalada y siguen reflejando el repunte de las tensiones en Oriente Próximo. El petróleo acumula cinco sesiones consecutivas al alza y el Brent, la calidad de referencia en Europa, tocaba este jueves los 100 dólares por barril.

El crudo del mar del Norte no veía este nivel desde finales de mayo, cuando las fricciones entre EEUU e Irán parecían menguar e incluso antes de que ambos países firmaran el memorando de paz a 60 días que incluía un acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, esta desescalada -tanto de las tensiones en Oriente Próximo como de los precios del petróleo- se ha visto interrumpida por el anuncio de Trump de dar por finalizado la tregua entre ambos países y la vuelta a los ataques en Washington y Teherán.

Ambos países llevan doce días consecutivos atacándose mutuamente. Y a esto se une la tensa situación que se vive en el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace dos semanas por el Gobierno estadounidense y en el que también se han registrado ofensivas a embarcaciones en los últimos días.

Bajo este contexto, el crudo de Texas, el petróleo de referencia en Estados Unidos, también sufría y superaba este jueves los 90 dólares por barril. El combustible no alcanzaba este precio desde principios de junio, también en plena senda bajista de la materia prima.

Ambos tipos de combustible acumulan importantes subidas en lo que llevamos de mes, motivadas por el auge de las hostilidades en el Golfo Pérsico. Estas alzas han roto con la tregua que el crudo dio durante mayo y junio, meses en los que consiguió abaratarse hasta llegar a precios anteriores a que estallara el conflicto en Irán.

En concreto, el Brent, tras cuatro semanas al alza, se anota, por el momento, un repunte del 35% en julio.

Más de lo mismo para el WTI. El crudo de Texas ha subido, hasta este jueves, un 30% en el séptimo mes del año y acumula tres registros semanales en positivo.