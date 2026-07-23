Laboratorios Rovi frena su progresivo deterioro y logra superar la barrera de los 56,90 euros

Si se mantiene el cierre por encima de los 56,95 euros, se plantea una posible estrategia alcista con objetivo en los 60,70 euros y protección en los 56,50 euros.

La recuperación técnica se produce después de una caída de más del 37% desde los máximos de abril y en un contexto de alta volatilidad.

Las acciones de Rovi han superado la barrera de los 56,90 euros tras presentar resultados positivos y rebotar desde mínimos recientes.

Laboratorios Rovi duplica su beneficio neto en la primera mitad del año, alcanzando 84,4 millones de euros y aumentando sus ingresos un 28%.

El encarecimiento de la energía vuelve a encender las alarmas sobre la inflación y frena el apetito por el riesgo en los mercados. Los inversores mantienen la cautela ante el panorama geopolítico, mientras aguardan los próximos reportes de ganancias y las resoluciones de los bancos centrales.

El Ibex 35 logró, en la sesión precedente, escapar por la parte alta del rango de contratación en el que venía moviéndose durante las dos últimas semanas, aunque tendrá que confirmar este movimiento en la sesión de hoy.

Examinando los valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Laboratorios Rovi tras la presentación de sus resultados.

Durante la primera mitad del año, Laboratorios Rovi disparó su beneficio neto hasta los 84,4 millones de euros, lo que supone más que duplicar (+112 %) las cifras del ejercicio anterior. Este crecimiento vino acompañado de un impulso del 28 % en sus ingresos, que alcanzaron los 145 millones de euros.

El EBITDA del segundo trimestre rebasó las estimaciones del mercado apoyado, en gran medida, por un beneficio atípico de 62,4 millones de euros asociado a la compra a precio de saldo de la planta Phoenix.

Analizando los títulos de Laboratorios Rovi desde el punto de vista técnico, observamos un desgaste progresivo del valor de sus títulos desde que se alcanzaron los máximos del ejercicio en formato intradiario, en la jornada del pasado 21 de abril, en los 85,21 euros por acción.

A partir de ahí, el declive progresivo de sus acciones ha provocado una pérdida de más del 37 % de su capitalización bursátil, si tenemos en cuenta los mínimos alcanzados durante este mes de julio en la zona del entorno de los 53 euros por acción.

Esta fase correctiva, de movimiento lento, ha producido en algunos momentos algunos episodios de impulsos relevantes en la aceleración de las ventas.

Además, todo este movimiento bajista ha venido acompañado también por la media móvil de 50 periodos, que ha seguido el precio tras la ruptura a la baja de la misma durante el pasado mes de mayo. La media móvil de 100 periodos también se encuentra bajista y la de 200 sesiones está completamente lateral, un entorno que nos hace ser muy precavidos sobre el valor en el medio plazo.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

Pero para el muy corto plazo, la situación cambia radicalmente, puesto que lo que se está produciendo en el valor es un intento claro de recuperación desde la zona de los 53 euros, donde tenemos un soporte crítico desde el cual el valor está tratando de rehacerse.

Con unos niveles de sobreventa que son bastante importantes, Laboratorios Rovi está protagonizando un rebote técnico de cierta relevancia. Justo en la sesión de hoy, aprovechando la presentación de sus cuentas, los alcistas siguen reaccionando de forma clara y también están logrando superar algunos niveles de resistencia que están siendo claves.

En este sentido, Laboratorios Rovi está superando con claridad la resistencia horizontal situada en la zona de los 56,40 euros. Un poco más arriba, justo en los 56,94, pasa la media móvil de 50 periodos que también, en estos momentos, está siendo superada, aunque necesitamos confirmación del movimiento que nos permita reducir el riesgo en cualquier operación que planteemos sobre la compañía.

De esta forma, en la medida en que veamos un segundo cierre diario consecutivo o uno semanal por encima de los 56,95 euros, Laboratorios Rovi planteará una posible estrategia de entrada en el lado alcista o comprador. Sin embargo, deberemos limitar la exposición a como mucho un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características, ya que el entorno de volatilidad es muy elevado.

Así pues, si se cumple la premisa anterior, este hecho nos permitirá introducir una orden de compra, estableciendo un primer objetivo en la zona de los 60,70 euros por acción.

Este es exactamente el primero de los niveles de retorno proporcional Fibonacci a todo el gran y extenso proceso bajista que hemos comentado al principio, y que se extiende desde los máximos del pasado mes de abril hasta los mínimos de este pasado mes de julio.

Para evitar cualquier giro inesperado que produzca la pérdida de lo que es ahora soporte y fue anterior resistencia, no dejaremos que se produzca ningún cierre diario por debajo de los 56,50 euros, zona donde colocaríamos la correspondiente orden de protección asociada a la estrategia que se plantea.