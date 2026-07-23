Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 cerró este miércoles con ganancias del 0,99%, hasta los 19.571,3 puntos y con ello logramos escapar, tras dos semanas dentro del rango de contratación, por la parte superior que hoy habrá que confirmar.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que tanto el Nasdaq como el Russell arrojaron pérdidas mientras que el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 subieron pero muy poco.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 15,85 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Subimos el stop loss inicial hasta los 15,32 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor ha marcado nuevos máximos históricos tanto en formato intradiario como en a base cierres por lo que entraremos si vemos que va a cerrar por encima de los 23,12 euros colocando un stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,48 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss hasta los 24,41 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 29,48 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Subimos el stop loss hasta los 28,48 euros en base a cierres.