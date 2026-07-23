Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera los resultados de Repsol, Indra y Bankinter para poder seguir con la reacción alcista
Hay que confirmar la ruptura de ayer con otro cierre por encima de los 19.541 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este miércoles con ganancias del 0,99%, hasta los 19.571,3 puntos y con ello logramos escapar, tras dos semanas dentro del rango de contratación, por la parte superior que hoy habrá que confirmar.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa subiendo y avanza otro 2% y se coloca por encima de los 96 dólares por barril.
- El precio del oro intentará mantenerse por encima de los 4.100 dólares en una preparación al ataque de la importante resistencia de los 4.200 dólares.
- El precio del bitcoin se aleja tímidamente de la zona de resistencias en torno a los 66.850 dólares que es clave para poder seguir escalando posiciones.
- El par EURUSD mantiene el nivel de los 1,14 dólares por euro rebotando ligeramente a la espera del BCE.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Atresmedia gana 56,4 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 11,6% menos que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 2,6% hasta los 520 millones de euros.
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Repsol gana 2.201 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 265% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 21,5% hasta los 33.697 millones de euros.
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Laboratorios Rovi gana 84,4 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 112% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que suben un 28% hasta los 145 millones.
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Indra gana 219 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 2,1% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 29,7% hasta los 3.179 millones y una cartera de pedidos de 20.533 millones, un incremento del 116,7%.
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Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 12% más que en el mismo periodo del año pasado con un margen bruto que le sube un 7% y un ratio de morosidad del 1,92%.
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JPMorgan amplía cortos en LABORATORIOS ROVI
JPMorgan Asset Management (UK) Limited ha ampliado en un 0,12% su posición corta en LABORATORIOS ROVI hasta alcanzar el 1,04% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy