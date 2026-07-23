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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera los resultados de Repsol, Indra y Bankinter para poder seguir con la reacción alcista

Hay que confirmar la ruptura de ayer con otro cierre por encima de los 19.541 puntos.

Eduardo Bolinches J. de la Rosa
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LAS CLAVES

- El Ibex 35 cerró este miércoles con ganancias del 0,99%, hasta los 19.571,3 puntos y con ello logramos escapar, tras dos semanas dentro del rango de contratación, por la parte superior que hoy habrá que confirmar.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa subiendo y avanza otro 2% y se coloca por encima de los 96 dólares por barril.

- El precio del oro intentará mantenerse por encima de los 4.100 dólares en una preparación al ataque de la importante resistencia de los 4.200 dólares.

- El precio del bitcoin se aleja tímidamente de la zona de resistencias en torno a los 66.850 dólares que es clave para poder seguir escalando posiciones.

- El par EURUSD mantiene el nivel de los 1,14 dólares por euro rebotando ligeramente a la espera del BCE.

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  1. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  2. Eduardo Bolinches

    Atresmedia gana 56,4 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 11,6% menos que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 2,6% hasta los 520 millones de euros.

  3. Eduardo Bolinches

    Repsol gana 2.201 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 265% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 21,5% hasta los 33.697 millones de euros.

  4. Eduardo Bolinches

    Laboratorios Rovi gana 84,4 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 112% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que suben un 28% hasta los 145 millones.

  5. Eduardo Bolinches

    Indra gana 219 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 2,1% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 29,7% hasta los 3.179 millones y una cartera de pedidos de 20.533 millones, un incremento del 116,7%.

  6. Eduardo Bolinches

    Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre de este año

    Es un 12% más que en el mismo periodo del año pasado con un margen bruto que le sube un 7% y un ratio de morosidad del 1,92%.

  7. Eduardo Bolinches

    JPMorgan amplía cortos en LABORATORIOS ROVI

    JPMorgan Asset Management (UK) Limited ha ampliado en un 0,12% su posición corta en LABORATORIOS ROVI hasta alcanzar el 1,04% de la sociedad.

  8. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy