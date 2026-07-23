Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera los resultados de Repsol, Indra y Bankinter para poder seguir con la reacción alcista

- El Ibex 35 cerró este miércoles con ganancias del 0,99%, hasta los 19.571,3 puntos y con ello logramos escapar, tras dos semanas dentro del rango de contratación, por la parte superior que hoy habrá que confirmar.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa subiendo y avanza otro 2% y se coloca por encima de los 96 dólares por barril.

- El precio del oro intentará mantenerse por encima de los 4.100 dólares en una preparación al ataque de la importante resistencia de los 4.200 dólares.

- El precio del bitcoin se aleja tímidamente de la zona de resistencias en torno a los 66.850 dólares que es clave para poder seguir escalando posiciones.

- El par EURUSD mantiene el nivel de los 1,14 dólares por euro rebotando ligeramente a la espera del BCE.