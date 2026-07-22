Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos

El Ibex 35 cerró este martes con ganancia del 0,90%, hasta los 19.379,8 puntos, dejando para este miércoles una posible ruptura del rango en el que nos hemos venido moviendo desde hace dos semanas.

En Wall Street también tuvimos una sesión de subidas en las que tanto el Nasdaq como el Russell superaron los máximos intradiarios de la sesión previa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra por encima de los 15,60 euros por lo que entramos en los 15,63 euros y colocamos un stop loss inicial en los 15,17 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,20 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 24,90 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss hasta los 23,74 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,50 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Mantenemos el stop loss en los 28,06 euros en base a cierres.