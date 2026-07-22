Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se encomienda a los resultados de la banca para poder romper resistencias
El Brent supera los 92 dólares por barril pero la bolsa podría compensar con los resultados de Santander.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este martes con ganancia del 0,90%, hasta los 19.379,8 puntos, dejando para este miércoles una posible ruptura del rango en el que nos hemos venido moviendo desde hace dos semanas.
- El Brent continúa subiendo y se coloca por encima de los 92 dólares por barril.
- El mercado se encuentra en plena temporada de resultados. En Wall Street se esperan las cuentas de Alphabet o Tesla entre otros tras el cierre del mercado.
- El precio del oro logra hacerse con los 4.100 dólares y comienza a poner en duda la pauta de máximos decrecientes.
- El precio del bitcoin rompe la resistencia de los 65.350 dólares que ahora pasa a ser el nivel de precio a no perder.
- El par EURUSD se aferra a los 1,14 dólares por euro para no seguir cediendo terreno.
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Los envíos globales de teléfonos plegables subirán un 21% interanual en 2026 liderados por Samsung
Counterpoint Research prevé que los envíos globales de teléfonos plegables subirán un 21% interanual en 2026, extendiéndose la expansión desde 2025 impulsada por la demanda sostenida de plegables grandes y premium, intensificando la competencia entre los principales OEM y la entrada prevista de Apple al mercado. Se prevé que Samsung mantenga la delantera con una participación del 32% en 2026; Apple se proyecta en el 25%, Huawei 24% (con especial fortaleza en China), Motorola 8% y Honor 3%.
Counterpoint señala que la estructura del mercado de 2026 diferirá notablemente de la de 2025.
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Iberdrola gana 3.564,9 millones de euros en el primer semestre del año
Es un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior con unos ingresos que le suben un 4,2% hasta los 22.469,1 millones de euros.
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Grenergy cierra la financiación del proyecto Oviedo de baterías Stand-alone por 100 millones de euros
Grenergy ha firmado una financiación senior sin recurso por un importe de 100 millones de euros con Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vinculada al proyecto Oviedo, con una capacidad de 154 MW / 618 MWh (4 horas de almacenamiento).
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Airtificial firma un contrato con SkyDrive
Airtificial firma uno de los mayores contratos de su historia en aviación civil con la japonesa SkyDrive para fabricar las piezas estructurales de su aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), diseñada para el transporte urbano.
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Enagás gana 126,9 millones de euros en el primer semestre de este año
Es un 27,9% menos que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 1% hasta los 464,4 millones de euros.
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Metrovacesa gana 17,8 millones de euros en el primer semestre del año
En el semestre primero del año anterior obtuvo unas pérdidas de 15,5 millones de euros. Sus ingresos de este primer semestre del año asciende a los 315,8 millones, es un 138% más que en el año 2025.
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Santander gana 7.300 millones de euros en el primer semestre del año
Es un 15% más que en el mismo periodo del año anterior con unos márgenes por intereses que le suben un 7% hasta los 22.711 millones de euros y de comisiones un 9% hasta los 6.851 millones de euros.
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Millennium amplía cortos en ENAGAS
Millennium Capital Partners LLP ha ampliado en un 0,01% su posición corta en ENAGAS hasta alcanzar el 1,4% de la sociedad.
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Citadel amplía cortos en CELLNEX
Citadel Advisors LLC ha ampliado en un 0,03% su posición corta en CELLNEX hasta alcanzar el 0,53% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy