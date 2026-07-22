Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se encomienda a los resultados de la banca para poder romper resistencias

- El Ibex 35 cerró este martes con ganancia del 0,90%, hasta los 19.379,8 puntos, dejando para este miércoles una posible ruptura del rango en el que nos hemos venido moviendo desde hace dos semanas.

- El Brent continúa subiendo y se coloca por encima de los 92 dólares por barril.

- El mercado se encuentra en plena temporada de resultados. En Wall Street se esperan las cuentas de Alphabet o Tesla entre otros tras el cierre del mercado.

- El precio del oro logra hacerse con los 4.100 dólares y comienza a poner en duda la pauta de máximos decrecientes.

- El precio del bitcoin rompe la resistencia de los 65.350 dólares que ahora pasa a ser el nivel de precio a no perder.

- El par EURUSD se aferra a los 1,14 dólares por euro para no seguir cediendo terreno.