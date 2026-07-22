La CNMV autoriza la opa de exclusión de cotización en bolsa de Ercros tras adquirirla la portuguesa Bondalti

El precio ofrecido es de 3,505 euros por acción y el plazo de aceptación será de 49 días naturales.

La oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, a excepción de la parte ya controlada por Bondalti.

Bondalti ya controla el 77,23% del capital de Ercros tras la OPA previa.

La CNMV ha autorizado la OPA de exclusión de Ercros presentada por Bondalti Iberica.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión de cotización de Ercros. La OPA ha sido formulada por Bondalti Iberica, según ha informado en un comunicado.

La oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, del que hay que excluir el 77,23% titularidad de Bondalti.

La compañía adquirió dicho porcentaje tras la OPA sobre la empresa y ha sido inmovilizado hasta la finalización de la operación.

El precio ofrecido es 3,505 euros por acción. Dicho importe ha sido fijado de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y 10 del Real Decreto de Opas.

El plazo de aceptación de la oferta será de 49 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Finalizará también en día hábil bursátil.

Los valores quedarán excluidos de negociación cuando se haya liquidado la operación, a no ser que se cumplan los requisitos para la venta forzosa, que el oferente exigirá. En ese caso, la exclusión se producirá cuando se liquide la venta forzosa.