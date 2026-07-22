Banco Santander pone a prueba el soporte de los 11,65 euros en busca de un rebote técnico

El Ibex 35 busca romper su lateralización, con especial atención a los resultados bancarios y el comportamiento de las acciones del Santander tras sus últimos resultados.

La zona de los 11,65 euros por acción es el soporte a vigilar; perder este nivel podría acentuar la corrección, mientras que superar los 12,05 euros activaría una señal de compra.

Banco Santander cerró la primera mitad de 2026 con un beneficio neto de 8.973 millones de euros, impulsado por la desinversión en su filial polaca.

El precio del petróleo se reaviva debido al pesimismo sobre las negociaciones de paz entre EEUU e Irán (tras las declaraciones de Donald Trump) y a la amenaza sobre los suministros por un bloqueo naval contra Arabia Saudí. Esto ha reavivado el temor a la inflación.

Por su parte, el Ibex 35 buscará este miércoles una ruptura del rango de lateralización en el que ha estado moviéndose durante las últimas dos semanas. Los ojos están puestos en los resultados de la banca. Si analizamos los valores que componen el índice español, destacamos el comportamiento de las acciones del Banco Santander tras la presentación de sus resultados.

Banco Santander cerró la primera mitad de 2026 con un beneficio neto de 8.973 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 31,3%. Este resultado se vio impulsado por el impacto extraordinario de la desinversión en su filial polaca. Sin computar dicha venta, las ganancias del grupo se situaron en 7.328 millones de euros, marcando una mejora del 14,9% respecto al mismo semestre del año anterior.

La facturación total del grupo (margen bruto) se situó en 30.822 millones de euros durante el primer semestre, reflejando un avance del 6,4% respecto al mismo periodo del año previo. Dentro de esta partida, el margen de intereses contribuyó con 22.711 millones de euros, lo que representa una subida interanual del 7,1%.

Si observamos el comportamiento de los títulos de Banco Santander bajo el punto de vista técnico, veremos que la tendencia de largo plazo —tras haber superado resistencias relevantes— es de una sucesión de mínimos y máximos crecientes en un modelo estructuralmente alcista. En él, incluso podemos dibujar una directriz en este sentido desde los mínimos de abril de 2025 (la zona próxima a los 4,50 euros) hasta el momento actual.

Esta directriz alcista, salvo durante el mes de marzo, en el que se vio perforada a la baja de forma puntual, ha sido siempre respetada acompañando la tendencia principal del valor.

Así pues, hablar de Banco Santander es hablar de un valor sumamente alcista prácticamente para todos los plazos.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Aunque se ha visto que la zona de los 11 euros por título ha constituido un importante techo de mercado a medio plazo (donde hemos asistido a una fase de consolidación de niveles durante los meses de abril, mayo y junio), finalmente los alcistas han sabido resolver la situación, abrirse paso por encima de esta cota de referencia en cuanto a resistencia y seguir avanzando.

En cuanto a las referencias técnicas de sus tres medias móviles más representativas, estas se encuentran ahora mismo alcistas y el precio se sitúa por encima de todas y cada una de ellas; es decir, por encima de las de corto, medio y largo plazo, mostrando síntomas de fortaleza.

Respecto a los indicadores técnicos adelantados, observamos también un MACD, muy útil para identificar giros de impulso, con intenciones de posible vuelta al alza, un hecho que apoyaría un rebote desde los actuales niveles de cotización.

En el muy corto plazo se aprecia una fase correctiva iniciada desde los máximos históricos alcanzados por el valor en formato intradiario en la jornada del pasado 7 de julio en los 12,59 euros. Esto ha dado paso a la búsqueda de soporte en la zona de los 11,67 euros, desde la cual parece ser que el valor trata de rebotar.

De esta manera, si ya tenemos títulos de Banco Santander en cartera, no dejaremos en ningún momento que se vayan por debajo de la zona de los 11,65 euros, ya que por debajo de este nivel se acentuaría el proceso correctivo en búsqueda de nuevos soportes.

Estas zonas clave se encontrarían en su media móvil de 50 periodos en la zona de los 11,38 euros y, posteriormente, cerca del primer soporte horizontal que tenemos situado en la zona psicológica de los 11 euros. Sin embargo, mientras no rompa esos 11,65 euros a la baja, se puede mantener en cartera sin problemas.

Para nuevas adquisiciones a modo de estrategia de entrada, deberemos esperar a que Banco Santander supere la primera de sus resistencias intermedias: la zona de los 12,05 € por acción. Superar este nivel con los filtros adecuados (es decir, en dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de esta zona) nos daría una señal de entrada en el lado largo o alcista.

Esto nos permitiría introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo en el origen del último de los huecos bajistas que quedan por cerrar (la zona de los 12,48 euros). Por encima de los 12,60 euros por acción, el valor entraría en subida libre técnica y absoluta, estableciendo nuevos e interesantes objetivos.

Para una eficiente gestión del riesgo, no deberíamos dejar que el valor cerrara por debajo de los mínimos de la semana previa; es decir, por debajo de la zona de los 11,65 euros en base cierres.