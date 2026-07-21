Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró con una leve caída del 0,05%, manteniéndose por encima de los 19.200 puntos en un contexto de lateralidad y a la espera de resultados de la banca española.

El Ibex 35 cerró este lunes con pérdida del 0,05%, hasta los 19.206,9 puntos por lo que logra mantenerse por encima de los 19.200 puntos a la espera de los resultados de la banca española dentro del canal de lateralidad en el que se encuentra.

En Wall Street también tuvimos una sesión de pequeñas correcciones tras una sesión en la que se marcaron máximos intradiarios alejados de dichos cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a entrar si vemos que vuelve a hacer un cierre por encima de los 15,60 euros colocando un stop loss inicial en los 15,17 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,00 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 24,85 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss hasta los 23,74 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,76 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Mantenemos el stop loss en los 28,06 euros en base a cierres.