Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 continúa amenazando con perder los mínimos del miércoles pasado

- El Ibex 35 cerró este lunes con pérdida del 0,05%, hasta los 19.206,9 puntos por lo que logra mantenerse por encima de los 19.200 puntos a la espera de los resultados de la banca española dentro del canal de lateralidad en el que se encuentra.

- El Brent se toma un respiro y se coloca por debajo de los 89 dólares, pero la tensión en Oriente Medio sigue siendo muy alta.

- El precio del oro logra alejarse del soporte de los 4.000 dólares y se coloca en precios no vistos desde el pasado jueves.

- El precio del bitcoin se encuentra en plena pelea por romper la importante resistencia de los 65.350 dólares.

- El par EURUSD se encuentra por debajo del soporte de los 1,1418 dólares por euro, nivel clave a vigilar en la sesión de hoy.