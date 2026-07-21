Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 continúa amenazando con perder los mínimos del miércoles pasado
El selectivo español continúa dentro del rango de contratación que vimos el pasado miércoles 15 de julio.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este lunes con pérdida del 0,05%, hasta los 19.206,9 puntos por lo que logra mantenerse por encima de los 19.200 puntos a la espera de los resultados de la banca española dentro del canal de lateralidad en el que se encuentra.
- El Brent se toma un respiro y se coloca por debajo de los 89 dólares, pero la tensión en Oriente Medio sigue siendo muy alta.
- El precio del oro logra alejarse del soporte de los 4.000 dólares y se coloca en precios no vistos desde el pasado jueves.
- El precio del bitcoin se encuentra en plena pelea por romper la importante resistencia de los 65.350 dólares.
- El par EURUSD se encuentra por debajo del soporte de los 1,1418 dólares por euro, nivel clave a vigilar en la sesión de hoy.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión.
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Se esperan que las ventas globales de equipos para semiconductores aumenten un 23,2% en 2026, alcanzando los 229.500 millones de dólares para 2028
SEMI prevé que las ventas mundiales de equipos para semiconductores aumenten un 23,2% en 2026 hasta los 165.900 millones de dólares y alcancen un récord de 229.500 millones de dólares en 2028, impulsadas por la expansión de la infraestructura de IA e inversiones en lógica avanzada y memoria de próxima generación, incluida HBM. Se prevé que el equipo de fabricación de obleas alcance los 200.000 millones de dólares para 2028 a medida que la capacidad de IA se expanda y las plantas cambien a nodos más avanzados.
SEMI espera ventas de equipo para DRAM en 2028 de 56.900 millones de dólares y ventas de equipo para NAND de 20.800 millones de dólares; la asociación representa aproximadamente 3.000 empresas de diseño y fabricación electrónica.
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Cierre del Nikkei 225
El Nikkei 225 de Japón cierra con una subida de un 3,0% en los 66.079,56 puntos.
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Irán ataca un centro de datos de Amazon en Baréin
Tasnim News cita al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmando que golpeó la infraestructura de Amazon en Baréin.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Cierre de la Bolsa de Taiwán
El índice ponderado de Taiwán (TAIEX) cierra con un alza de 1.783,17 puntos (+4,2%) hasta los 44.232,87 puntos.
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Varios ETF de semiconductores chinos suben más de 10%
El sector de semiconductores de China se fortalece ya que varios ETF temáticos suben hoy más del 10%.
El ETF de Semiconductores Ciencia y Tecnología de Huaxia, el ETF de Equipos de Semiconductores Ciencia y Tecnología de Penghua y el ETF de Equipos de Semiconductores de E Fund superan más del 10% en ganancias; mientras que otros registran subidas de más del desde sus mínimos intradiarios mientras que la negociación se ha intensificado.
El ETF de Equipos de Semiconductores de Guotai registra un volumen de 7.400 millones de yuanes respecto a los 6.115 millones de ayer sin que haya cerrado la sesión de hoy todavía.
El ETF de Semiconductores Ciencia y Tecnología de Huaxia registra un volumen de 6.700 millones de yuanes, también superando el nivel de toda sesión de ayer.
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Irán dice que atacó tres bases militares estadounidenses en Kuwait
Irán dice que las fuerzas iraníes utilizaron vehículos aéreos no tripulados para atacar tres bases militares estadounidenses en Kuwait, golpeando el edificio administrativo y la antena de navegación en Camp Arifjan, el helipuerto en Camp Udairi y un edificio estadounidense en la Base Aérea Ahmad al-Jaber.
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JP Morgan amplía cortos en LABORATORIOS ROVI
JP Morgan Asset Management (UK) Limited ha ampliado en un 0,12% su posición corta en LABORATORIOS ROVI hasta alcanzar el 0,92% de la sociedad.
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Previsiones del precio del barril de petróleo Brent por Goldman Sachs
Goldman Sachs dice que el precio del petróleo Brent podría superar los 120 dólares por barril para el cuarto trimestre si persisten las interrupciones en el flujo a través del estrecho de Ormuz, aunque no lo considera su escenario base. En un informe del 20 de julio dirigido por Daan Struyven, los analistas dijeron que una escalada y la caída de los flujos de petróleo del Golfo por debajo del 45% de los niveles previos al conflicto impulsarían al alza los precios.
La hipótesis base de Goldman asume una moderación: Brent a 80 dólares por barril en el cuarto trimestre y 75 dólares por barril el próximo año. Los analistas señalan un riesgo al alza para esas previsiones debido a posibles interrupciones en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y en el Mar Rojo.
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Claves para la sesión de hoy