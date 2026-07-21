CaixaBank resolverá su fase lateral y entrará en subida libre con la superación de los 12,82 euros

En el corto plazo, CaixaBank se consolida en un canal lateral entre 12,20 y 12,75 euros, y una ruptura al alza abriría nuevos objetivos de precio.

Las acciones de CaixaBank muestran una tendencia alcista sostenida y se sitúan cerca de romper la barrera de los 12,82 euros, lo que activaría una subida libre técnica.

Barclays ha elevado el precio objetivo de las acciones de CaixaBank de 12,10 a 13,80 euros y recomienda sobreponderar el valor.

CaixaBank está analizando la compra de Cetelem en España, lo que le permitiría reforzar su posición en el negocio de financiación al consumo.

Los mercados cotizan entre la cautela y la incertidumbre. Por un lado, se mantiene la expectativa de una posible vía diplomática en Oriente Medio; por otro, el recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán —tras cinco meses de conflicto— sigue generando cautela. En este escenario, el petróleo da un respiro hoy y retrocede desde los máximos alcanzados este último mes.

Por su parte, el Ibex 35, que amenaza con perder los mínimos del miércoles pasado, esperará los resultados de la banca española dentro del canal lateral en el que se encuentra. Si examinamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de CaixaBank.

Uno de los hechos positivos que envuelve al valor en la sesión de hoy es que CaixaBank está analizando la compra de Cetelem en España, la filial de crédito al consumo del gigante bancario francés BNP Paribas.

Con esta operación, la entidad busca dar un importante salto de escala en el disputado negocio de la financiación al consumo. La transacción consolidaría a CaixaBank en una línea de negocio considerada estratégica por sus mayores márgenes.

Además, CaixaBank también ha sido fruto de recomendación por parte de Barclays, que ha elevado el precio objetivo desde los 12,10 euros a los 13,80 euros por acción hace unos días, con una recomendación de sobreponderar.

Teniendo en cuenta todo este contexto y si analizamos los títulos de CaixaBank bajo el punto de vista técnico, observamos que CaixaBank viene dibujando una estructura de mínimos y de máximos crecientes, es decir, una tendencia marcadamente alcista desde hace mucho tiempo.

Este contexto alcista está siendo favorecido por los tipos de interés altos y márgenes bancarios muy interesantes. Además, reparte dividendos que los accionistas también están premiando.

En sus gráficos de diferentes temporalidades, concretamente en el gráfico semanal se puede apreciar también una estructura alcista muy bien definida, así como en el gráfico mensual donde se aprecia una fuerte pendiente alcista iniciada desde enero de 2025.

Evolución de las acciones de CaixaBank.png Eduardo Bolinches TradingView

Pero si nos centramos en el corto plazo, observamos que el valor ha incrementado esta pendiente desde el pasado mes de marzo tras un correctivo que llevó a sus títulos desde la zona de los 11,20 euros a tantear el soporte de los 9,20 euros.

A partir de ahí, CaixaBank, en un escenario de fortaleza alcista, se ha situado por encima de sus tres medias móviles más representativas, como son la de corto, medio y largo plazo, e incluso se puede apreciar una fase de acumulación de títulos cerca de entre los 9,20 euros y los 9,95 euros por acción.

Hay un hecho también muy destacado y es que a pesar de que los niveles de sobrecompra en algunos momentos hayan sido elevadísimos, no han impedido que el valor siga su línea alcista.

Si nos centramos en el muy corto plazo, concretamente lo ocurrido en las últimas semanas, observamos un comportamiento totalmente lateralizado entre los 12,20 euros por abajo y los 12,75 euros en la parte más alta, un lateral de consolidación que CaixaBank trata de resolver en el momento actual.

En la sesión de hoy, CaixaBank está acercándose a la parte alta de dicho lateral, buscando una ruptura al alza de los 12,75 euros con un pequeño filtro, que permitiría al valor entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Esto permitiría marcar nuevos horizontes en cuanto a precios.

Así pues, y con este escenario técnico encima de la mesa, si ya tenemos títulos de CaixaBank, mantendremos en cartera a menos que el valor retroceda y pierda la zona de los 12,20 euros en algún momento, pero sobre todo en niveles de cierre.

En el caso de no poseer títulos de CaixaBank en cartera, tendremos en cuenta los máximos alcanzados en la jornada del pasado 7 de julio en formato intradía, es decir, la zona de los 12,82 euros.

Si CaixaBank es capaz de cerrar en dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de ese nivel, generará la suficiente confianza que permitirá a los alcistas seguir tomando posiciones.

Este hecho nos generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo situado cerca de los 13,20 euros por título. Esta zona no es una resistencia en sí, sino es la extensión del último de los laterales que viene dibujando el valor.

Para evitar cualquier giro inesperado del propio mercado, deberemos situar una orden de protección que quedará a no más del 3% desde el nivel de entrada.