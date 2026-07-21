La Bolsa de Londres lanzará en 2027 una plataforma que permitirá operar las 24 horas del día de lunes a viernes

El objetivo es dar mayor flexibilidad a los inversores globales, mejorar la liquidez y reforzar a Londres como centro financiero global.

La plataforma operará de forma independiente al Mercado Principal, añadiendo horarios nocturnos y pausas técnicas de 30 minutos.

LSE 24 estará disponible para pruebas a finales de 2026 y ofrecerá productos cotizados en bolsa (ETP).

La Bolsa de Londres lanzará en 2027 la plataforma LSE 24, que permitirá operar las 24 horas del día de lunes a viernes.

Negociar valores de la Bolsa de Londres a cualquier hora del día entre el lunes y el viernes será una realidad a partir del año que viene. El parqué británico tiene previsto lanzar el próximo año una nueva plataforma de negociación que operará las 24 horas entre los cinco primeros días de la semana, London Stock Exchange 24 (LSE 24).

El objetivo es dar soporte a la próxima generación de negociación digital, algorítmica y gestionada por agentes, según ha confirmado el gestor del mercado londinense. Asimismo, se pretende reforzar la posición de la capital británica como centro financiero global.

LSE 24 estará disponible para pruebas de clientes a finales de 2026 y se prevé lanzar durante el primer semestre de 2027 productos cotizados en bolsa (ETP), instrumentos negociados que replican el rendimiento de un activo subyacente.

La plataforma operará de forma independiente del Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres, que mantendrá su horario de negociación actual, según ha explicado el gestor bursátil londinense.

De este modo, LSE 24 operará de lunes a viernes entre las 17:00horas y las 07:50 horas, con una pausa de 30 minutos entre las 18:30 horas y las 19:00 horas. En dicho intervalo se realizarán los procedimientos de cierre de sesión.

Así, la negociación continuará en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres entre las 08.00 horas y las 16.30 horas (09.00 horas y 17.30 horas en Madrid).

"LSE 24 está diseñada para ofrecer negociación prácticamente continua de lunes a viernes", brindando a los inversores globales mayor flexibilidad para responder a los eventos del mercado, acceder a liquidez en diferentes zonas horarias y gestionar el riesgo, ha explicado la Bolsa de Londres.

"El lanzamiento de LSE 24 marca un paso importante en la evolución de nuestros mercados, proporcionando a los clientes mayor flexibilidad más allá del horario de negociación tradicional y respaldando mercados globales más digitales e interconectados", ha destacado Julia Hoggett, consejera delegada de LSE y directora de Mercados Digitales y de Valores de LSEG.

"Al integrarse con la infraestructura de mercados digitales de LSEG, LSE 24 contribuirá a una mayor liquidez, una mayor eficiencia y una participación más amplia en nuestros mercados, reforzando la posición de Londres como centro financiero global líder", ha añadido.