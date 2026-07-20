Inmobiliaria Colonial mide fuerzas con el muro técnico que representan los 5,55 euros

Colonial ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 6% y gestiona de forma prudente el entorno de tipos de interés altos.

La empresa ha mejorado notablemente su tendencia, pasando de bajista a alcista tras superar todos los niveles de retroceso de Fibonacci.

Inmobiliaria Colonial afronta la resistencia técnica de los 5,55 euros, considerada un triple techo en el corto y medio plazo.

El repunte del petróleo —que ya ronda los 90 dólares por barril, máximos de un mes— sumado al recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, mantiene en vilo a los inversores. Esta volatilidad obliga a los mercados a moverse con pies de plomo mientras intentan adivinar el rumbo que tomarán los bancos centrales con sus tipos de interés.

Por su parte, el Ibex 35, que en la semana anterior pudo aguantar por encima de los 19.000 puntos, tendrá una nueva oportunidad para poder alcanzar los 19.200 como referencia de la jornada. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Inmobiliaria Colonial.

Hace muy pocos días, Inmobiliaria Colonial repartió un dividendo de 0,32 euros brutos por acción como parte del dividendo efectivo. El total se complementará con otro reparto de 0,06 euros brutos con cargo a la reserva de prima de emisión. Por todo ello, la rentabilidad por dividendo de la SOCIMI se acerca al 6%, una rentabilidad más que interesante.

El rendimiento del negocio tradicional de alquileres está funcionando a pleno rendimiento. En el sector inmobiliario, el apalancamiento también es una métrica clave y Colonial está gestionando el entorno de tipos de interés altos de manera bastante prudente.

Como puntos de riesgo, vemos que la compañía requiere una fuerte reinversión de capital para mantener el nivel de sus edificios y financiar los nuevos proyectos de desarrollo. Además, en su reciente Capital Market Day, aunque reiteraron objetivos de beneficio, las previsiones lanzadas hacia 2028 decepcionaron ligeramente a algunas firmas de análisis.

Si analizamos los títulos de Inmobiliaria Colonial desde el punto de vista técnico, observaremos un comportamiento bastante dispar. Se aprecia una secuencia de máximos y mínimos decrecientes iniciada desde los máximos de julio de 2025 hasta los mínimos que se alcanzaron en marzo de este mismo ejercicio. Fue a partir de ahí cuando la SOCIMI comenzó a recuperar posiciones de manera bastante clara.

Esta fase de recuperación técnica ha producido un cambio de tendencia principal de bajista a alcista, ya que Inmobiliaria Colonial ha superado todos y cada uno de los niveles de retroceso proporcional Fibonacci de todo ese proceso bajista. Un hecho que nos hace pensar en positivo.

Durante esta fase de recuperación, el precio de sus acciones también ha sabido situarse por encima de sus medias móviles más representativas, como son las de 50, 100 y 200 periodos.

En el muy corto plazo es precisamente esa media móvil de 50 periodos —es decir, la media móvil de corto plazo— la que ha permitido sostener el precio de sus acciones, favoreciendo que el valor superara la zona de resistencia intermedia que tenemos en los 5,45 euros. Ahora trata de revalidar esos máximos alcanzados durante los meses de febrero y junio, cuya superación abriría un nuevo e interesante tramo alcista para la inmobiliaria.

Evolución de las acciones de Inmobiliaria Colonial Eduardo Bolinches TradingView

Así pues, podríamos hablar de la zona de los 5,55 euros como un triple techo de mercado a corto y medio plazo. Si los alcistas logran encontrar los argumentos necesarios en este punto, podríamos ver a la inmobiliaria avanzar de forma concienzuda.

En su gráfico se aprecia una cierta fase de acumulación de títulos cerca de la zona de los 5,35 euros, un síntoma claro de que las manos fuertes han estado tomando posiciones en esa área o cerca de ella. A pesar de que los niveles de sobrecompra también son algo elevados, de momento esto no está impidiendo que el valor pueda seguir avanzando.

Aunque dada la fortaleza técnica del valor se aprecia cierta detención en la subida cerca de esta zona clave en cuanto a resistencia, esto nos abre la posibilidad de plantear varias posibilidades desde el punto de vista técnico completamente diferentes si queremos acercarnos a la compañía.

Si ya tenemos títulos en cartera de Inmobiliaria Colonial, lo suyo sería mantener posiciones en la medida en que el valor no pierda la zona de los 5,45 euros. Perder este nivel nos llevaría directamente a buscar la zona de los 5,37 euros, que es por donde pasa la media móvil de 50 periodos, pero de momento se pueden mantener.

Para establecer algún tipo de operación donde podamos obtener cierta rentabilidad, plantearemos dos posibles escenarios técnicos.

El primero de ellos, y como opción más probable, es que Inmobiliaria Colonial logre superar los máximos del pasado viernes, es decir, la zona de los 5,57 euros. En ese momento, el valor generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en los 5,68 euros y un segundo objetivo en los 5,82 euros.

Como segundo escenario alternativo, si vemos que Inmobiliaria Colonial no puede con la resistencia de los 5,55 euros, cualquier fase de retroceso que lleve al valor a buscar los 5,46 euros nos permitiría abrir posiciones de, como mucho, un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características.

De esta manera limitaríamos riesgos, estableciendo una orden de protección por debajo de 5,36 euros y fijando como objetivos los 5,55 euros en primera instancia y los 5,65 euros en un segundo tramo alcista.