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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que luchar por mantenerse por encima de los 19.200 puntos

Esta semana tendremos resultados empresariales del sector bancario español que serán un gran aliciente.

Eduardo Bolinches
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LAS CLAVES

- El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una pérdida del 0,45%, hasta los 19.216,9 puntos y por lo tanto vamos camino a cumplir de nuevo otras dos semanas de lateralidad aunque en un rango más ancho que en el proceso de lateralidad anterior.

- El precio del petróleo Brent, la referencia europea, continúa con su escalada por la novena noche de ataques en Irán y ya cotiza por encima de los 90 dólares, nivel no visto en cinco semanas.

- El precio del oro está de nuevo jugueteando con el nivel psicológico de los 4.000 dólares sin poder reaccionar a las tensiones en Oriente Medio.

- El precio del bitcoin presenta problemas para superar la zona de resistencia en torno a los 65.000 dólares.

- El par EURUSD reacciona al alza y pelea por colocarse de nuevo por encima de la zona de los 1,1445 dólares por euro.

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  1. Eduardo Bolinches

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