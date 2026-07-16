Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,42%, situándose en los 19.275,5 puntos y marcando la resistencia clave en los 19.380 puntos.

El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 0,42%, hasta los 19.275,5 puntos dejando claro que la resistencia a batir esta semana se encuentra en los 19.380 puntos.

En Wall Street también hubo una sesión de subidas con PayPal como protagonista y con la excepción del Nasdaq 100 que no pudo cerrar en verde.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,73 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,00 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 23,86 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos el stop loss en los 23,28 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,74 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Mantenemos el stop loss en los 28,06 euros en base a cierres.