Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca mantener los 19.000 puntos en la jornada
Un buen revulsivo podría ser un buen resultado de Netflix tras el cierre de Wall Street esta noche.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 0,42%, hasta los 19.275,5 puntos dejando claro que la resistencia a batir esta semana se encuentra en los 19.380 puntos.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene tensionado aunque por debajo de los 85 dólares.
- El precio del oro continúa con su pauta de máximos decrecientes sin poder romperla al alza aunque se mantiene por encima de los 4.000 dólares.
- El precio del bitcoin se mantiene muy presionado al alza a las puertas de los 65.000 dólares.
- El par EURUSD quiere mantener las ganancias del día de ayer para optar a hacerse con la cota de los 1,15 dólares por euro.
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Morgan Stanley no espera una subida de tipos de interés por parte del BCE
Los analistas de Morgan Stanley dicen que es probable que el BCE mantenga las tasas sin cambios en la reunión de política de la próxima semana tras el aumento de junio. Los datos entrantes desde junio sitúan al banco entre sus escenarios suaves y base, y las recientes declaraciones del presidente del BCE y de los miembros del Consejo de Gobierno son consistentes con las expectativas del mercado de que el banco se mantendrá sin cambios.
Los analistas señalan que la volatilidad renovada del precio del petróleo reaviva la incertidumbre fundamental en la inflación energética y es una razón suficiente para que el BCE evite señalar un sesgo de política en su comunicado o en la conferencia de prensa, a la espera de más datos económicos.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Espectaculares resultados de TSMC
TSMC informa ingresos del segundo trimestre de 2026 por 1,27 billones de dólares taiwaneses frente a los 933.792 millones del mismo trimestre del año anterior.
El margen bruto del segundo trimestre asciende hasta el 67,7%, con un incremento de 9,1 puntos porcentuales interanuales.
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Encuesta sobre la inflación en Japón
La encuesta trimestral de junio del Banco de Japón mostró que el 90,4% de los hogares japoneses esperan que los precios sean más altos en un año, frente al 83,7% de la encuesta anterior.
En dicha encuesta del Banco de Japón, también vemos que los hogares japoneses esperan que la inflación a cinco años vista aumente en un promedio de 10,8% y que la mediana sea del 5,0%.
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Nuevo arancel del 25% para algunos productos brasileños anunciados por Donald Trump
El presidente brasileño Lula dice que las medidas unilaterales contra Brasil no están justificadas y que iniciará procedimientos de contramedidas contra Estados Unidos en virtud de la Ley de Reciprocidad Económica.
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NVIDIA expande la cooperación con empresas japonesas para impulsar la IA física
NVIDIA dijo que ampliará la cooperación en robótica con cuatro empresas japonesas de automatización industrial—Fujitsu, FANUC, Kawasaki Heavy Industries y Yaskawa Electric—al incorporarlas a la alianza Cosmos liderada por NVIDIA, que tiene como objetivo acelerar la adopción de la plataforma de NVIDIA para IA física. Hitachi, NEC, Komatsu y Kubota también se unirán a la alianza.
IA física abarca aplicaciones de hardware que incluyen robots humanoides, automatización de fábricas, vehículos autónomos, edificios inteligentes y sistemas ferroviarios. El anuncio sigue a una serie de lanzamientos de robótica de NVIDIA esta semana: Cosmos 3‑H, un modelo de mundo ligero para IA física diseñado para ejecutarse en dispositivos en el borde, y dos nuevos ordenadores robóticos Jetson, el T3000 y el T2000, situados entre la serie insignia T4000 y la plataforma AGX Orin.
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Xiaomi lanza Xiaomi-Robotics-1 modelo base para robots móviles del mundo real
La división de robótica del Grupo Xiaomi presenta Xiaomi-Robotics-1, un modelo base encarnado para tareas de manipulación móvil en el mundo real.
El modelo fue preentrenado con 100.000 horas de datos del mundo real y pasó por un postentrenamiento entre distintos cuerpos; después del postentrenamiento puede ejecutar múltiples clases de operaciones móviles en entornos reales a partir de instrucciones en lenguaje natural.
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Jensen Huang elogia la cotización de Nasdaq de SK Hynix
Los medios coreanos informaron que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, felicitó a SK Hynix por su listado ADR en Nasdaq, el cual recaudó hasta 40 billones de wones (aproximadamente 30,760 millones de dólares) para reforzar su liderazgo en semiconductores de IA. Fuentes de la industria dijeron, tras asistir a un evento en Tokio, que Huang calificó la salida a bolsa como "extremadamente exitoso" y dijo que estaba "extremadamente complacido".
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Ventas de baterías de potencia y de almacenamiento de China en junio suben un 49,1% interanual
La Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Potencia para Automoción de China dijo que las ventas de baterías de potencia y de almacenamiento en junio totalizaron 196,0 GWh, un aumento del 7,6% mes a mes y del 49,1% interanual. Las baterías de potencia representaron 133,4 GWh (68,1% del total), con un incremento del 5,0% mes a mes y del 41,8% interanual.
Las baterías de almacenamiento representaron 62,6 GWh (31,9%), con un aumento del 13,4% mes a mes y del 67,5% interanual. Las ventas acumuladas de enero a junio alcanzaron 979,4 GWh, un aumento del 48,6% interanual; las ventas acumuladas de baterías de potencia totalizaron 661,3 GWh (67,5%), con un incremento del 36,2% interanual; las ventas acumuladas de baterías de almacenamiento alcanzaron 318,1 GWh (32,5%), con un aumento del 83,4% interanual.
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Claves para la sesión de hoy