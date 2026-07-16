Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca mantener los 19.000 puntos en la jornada

- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 0,42%, hasta los 19.275,5 puntos dejando claro que la resistencia a batir esta semana se encuentra en los 19.380 puntos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene tensionado aunque por debajo de los 85 dólares.

- El precio del oro continúa con su pauta de máximos decrecientes sin poder romperla al alza aunque se mantiene por encima de los 4.000 dólares.

- El precio del bitcoin se mantiene muy presionado al alza a las puertas de los 65.000 dólares.

- El par EURUSD quiere mantener las ganancias del día de ayer para optar a hacerse con la cota de los 1,15 dólares por euro.