BBVA busca librarse de la presión vendedora que pueda abrir paso hacia los 23,11 euros

El índice sectorial bancario europeo, al superar los 300 puntos, favorece la fortaleza de los bancos y podría facilitar nuevos avances para BBVA.

El soporte clave para BBVA está en los 21,65 euros; perderlo podría generar caídas, mientras que superar los 22,55 euros activaría nuevas subidas.

Barclays eleva el precio objetivo de BBVA a 23,60 euros, mientras Bank of America retira su consejo de compra pero ve potencial alcista hasta los 25 euros.

El respiro de la inflación en EEUU aleja por ahora el fantasma de una subida inminente de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). No obstante, los inversores no bajan la guardia: la tensión geopolítica con Irán y el desplome en el sector de los semiconductores obligan a mantener la cautela.

Por su parte, el Ibex 35 tendrá hoy jueves, como primer objetivo, batir la resistencia que tiene situada en los 19.380 puntos. Si analizamos la situación de los valores que lo componen, destaca especialmente el comportamiento de las acciones de BBVA.

En las últimas jornadas estamos asistiendo a un baile de recomendaciones sobre los títulos de la entidad. Durante esta semana, Barclays ha elevado su precio objetivo desde los 20,90 hasta los 23,60 euros por acción, con una recomendación de "igual que el mercado".

En contrapartida, Bank of America ha retirado su consejo de compra, aunque sitúa su nueva valoración en torno a los 25 euros, un nivel que todavía supone un potencial alcista cercano al 10%.

Parece ser que el retraso en la normalización de Turquía, debido a unos tipos de interés más altos, es el principal factor de divergencia respecto al consenso de analistas, el cual sitúa el precio objetivo medio en los 22,11 euros por acción.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de BBVA muestran una estructura marcadamente alcista tanto para el medio como para el largo plazo, dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes.

Pese a algunos baches en el camino, tras los máximos alcanzados en febrero en la zona de los 21,65 euros, el valor acometió una fase correctiva bastante importante. Esta corrección llevó a sus títulos a probar la base de la directriz alcista principal (extendida desde los mínimos de abril) justo en la zona de los 16,76 euros.

En ese punto, los alcistas lograron reaccionar con fuerza y han estructurado un nuevo impulso que ha llevado a la cotización a registrar máximos históricos en la zona de los 23,11 euros durante las últimas sesiones.

Evolución de las acciones de BBVA.png Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, conviene mantener la cautela. En las tres últimas semanas, BBVA está dibujando una figura de triangulación cerca de sus máximos históricos, apoyándose en un soporte horizontal muy claro situado en los 21,65 euros por acción.

En estos momentos, la cotización se encuentra justo en el vértice de dicho triángulo, por lo que debería definirse al alza o a la baja en breve.

En cuanto a sus indicadores técnicos adelantados, se observan niveles de sobrecompra que, si bien son algo elevados, no llegan a ser preocupantes. El valor trata de librarse de la presión vendedora para activar nuevos y ambiciosos objetivos.

Además, hay un factor muy importante que no debemos pasar por alto: el índice sectorial bancario europeo está superando la zona de los 300 puntos. Este hecho permite sostener los soportes más cercanos y abre el camino para poder buscar de nuevo sus propios máximos históricos, lo que podría ayudar a BBVA a seguir avanzando en el corto plazo.

Con este escenario sobre la mesa, si ya se tienen acciones de BBVA en cartera, lo más recomendable sería mantener las posiciones, a menos que el valor pierda el soporte clave de los 21,65 euros por acción.

Ceder ese nivel implicaría buscar rápidamente la zona de los 20,80 euros (por donde pasa su directriz alcista secundaria) y abriría la puerta a caídas más profundas.

Por el contrario, si se cumple el escenario alcista más probable, BBVA debería romper la parte alta del triángulo por encima de los 22,55 euros por acción. Si se produce esta ruptura, lo ideal sería esperar a que el valor consolide con dos cierres diarios consecutivos (o uno semanal) por encima de dicha cota.

Esto nos daría una señal de compra con un primer objetivo en los 23,11 euros; por encima de ahí, el valor entraría en subida libre técnica y absoluta (en gráfico ajustado por dividendo y ampliación), lo que activaría un segundo objetivo más ambicioso cerca de los 23,85 euros.

En el caso que se den las premisas para poder implementar esta estrategia, la orden de protección debería colocarse por debajo de los mínimos de esta semana, concretamente bajo los 22,05 euros por acción en base cierres.