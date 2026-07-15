Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró este martes con una subida del 0,13%, hasta los 19.356,6 puntos, aunque continúa presentando problemas para consolidar por encima de la resistencia de los 19.380 puntos.

En Wall Street también hubo una sesión de subidas en la que todo el protagonismo se lo llevó el excelente dato de inflación del mes de junio, que proporcionó un empuje a los mercados.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,91 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,05 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 24,36 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss para colocarlo ahora en los 23,28 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 29,00 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 28,06 euros en base a cierres.