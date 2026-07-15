Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca la continuidad del rebote iniciado ayer

- El Ibex 35 cerró este martes con una subida del 0,13%, hasta los 19.356,6 puntos, aunque continúa presentando problemas para consolidar por encima de la resistencia de los 19.380 puntos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene por encima de los 85 dólares aunque sin superar los máximos intradiarios del día de ayer.

- El precio del oro continúa peleando por no perder la zona de los 4.000 dólares.

- El precio del bitcoin se aferra a la zona de máximos de la sesión de ayer en un intento de estirar la reacción alcista y se mantiene por encima de los 64.000 dólares.

- El par EURUSD continúa dentro del rango en el que se encuentra atrapado desde el pasado 26 de junio entre los 1,1470 por la parte superior y los 1,1360 dólares por euro.