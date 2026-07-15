Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca la continuidad del rebote iniciado ayer
La clave de la sesión estará en la resistencia de los 19.380 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este martes con una subida del 0,13%, hasta los 19.356,6 puntos, aunque continúa presentando problemas para consolidar por encima de la resistencia de los 19.380 puntos.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene por encima de los 85 dólares aunque sin superar los máximos intradiarios del día de ayer.
- El precio del oro continúa peleando por no perder la zona de los 4.000 dólares.
- El precio del bitcoin se aferra a la zona de máximos de la sesión de ayer en un intento de estirar la reacción alcista y se mantiene por encima de los 64.000 dólares.
- El par EURUSD continúa dentro del rango en el que se encuentra atrapado desde el pasado 26 de junio entre los 1,1470 por la parte superior y los 1,1360 dólares por euro.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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El KOSPI de Corea del Sur sube más de un 8%
Las acciones de Seúl recuperan el nivel de los 7.000 puntos, a medida que volvió el apetito por el riesgo; el KOSPI sube intradía más de un 8% debido a la fuerte compra extranjera de acciones de semiconductores.
A las 14:30 hora local, los extranjeros fueron compradores netos por 2,4 billones wones (aproximadamente 1.610 millones de dólares), más del doble de la compra neta del 1 billón del martes. Los inversores institucionales registraron compras netas por 180.000 millones de wones, a un ritmo más lento que el martes; los inversores minoristas fueron los únicos vendedores netos, deshaciéndose de casi 2,5 billones de wones.
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Los brokers coreanos endurecerán las reglas de los ETF apalancados de una sola acción
Los brokers coreanos, convocados por la Asociación Coreana de Inversión Financiera el martes, acordaron, en principio, endurecer las protecciones a los inversores para los ETF apalancados de una sola acción que siguen a Samsung Electronics y SK Hynix.
Una propuesta en discusión aumentaría los requisitos de margen mínimo de 10 millones de won a 50 millones de won, un incremento de cinco veces destinado a frenar el apalancamiento minorista.
Las empresas también acordaron añadir avisos de riesgo dirigidos por edad y por cartera, intensificar la educación de los inversores sobre la estructura del producto y los riesgos, y distribuir de manera más uniforme a lo largo del día las operaciones de reequilibrio y cobertura para reducir el impacto en el mercado al cierre.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Irán dice que golpeó instalaciones militares estadounidenses en todo el Medio Oriente
En la mañana de hoy, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dice haber golpeado instalaciones militares estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait, incluyendo la instalación de la Quinta Flota en Baréin. El IRGC dijo haber destruido el centro de mando y control de la Quinta Flota en Baréin, depósitos de almacenamiento de combustible y municiones; hangares en la base aérea de Azraq en Jordania que albergan aeronaves F-15, F-16 y F-35 y varios drones MQ-9; y sitios estadounidenses en Kuwait que incluyen un centro de comunicaciones por satélite, radar de defensa aérea, un sistema de defensa aérea Patriot, una base logística estadounidense y una plataforma de lanzamiento de cohetes HIMARS.
El IRGC dijo que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a ataques nocturnos de Estados Unidos en múltiples ubicaciones a lo largo de la costa sur de Irán la noche del 14.
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ASML gana 2.920 millones de euros en el 2T de este año
Eleva su pronóstico de ventas para el 2026 desde los 36.000 - 40.000 millones de euros anteriores hasta los 43.000 - 45.000 millones de euros. También planea aumentar la capacidad de las máquinas de litografía EUV de NA baja en un 30% en 2027, además de aproximadamente 65 sistemas de NA baja programados para 2026, y está estudiando la viabilidad de un incremento adicional del 30% en 2028.
ASML espera ingresos del tercer trimestre de entre los 11.000 y los 12.000 millones de euros, por encima del consenso de FactSet de 10.400 millones de euros.
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Digi sale a bolsa mañana a 5,60 euros
La filial española de Digi saldrá a bolsa en la sesión de mañana con un precio de colocación de 5,60 euros por acción.
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AHL amplía cortos en SOLARIA
AHL Partners LLP ha ampliado en un 0,1% su posición corta en SOLARIA hasta alcanzar el 0,8% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy