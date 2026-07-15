Cellnex tiene una nueva oportunidad para reaccionar cerca del soporte crítico de los 24 euros

La pérdida sostenida del nivel de los 24 euros podría provocar caídas adicionales, mientras que una superación de los 25,10 euros abriría la puerta a un rebote técnico.

Las acciones de Cellnex acumulan una caída superior al 30% desde los máximos de abril de 2025 y cotizan cerca del soporte clave de los 24 euros.

La compañía ha ejecutado un programa de recompra de más de 18,3 millones de acciones, equivalente al 2,68% de su capital social.

Cellnex ha abonado un dividendo de 0,376 euros por acción, completando el segundo tramo del pago anual de 500 millones de euros.

El pesimismo sigue instalado en el mercado y la racha de tres días de alzas en el crudo mantiene a los inversores en guardia. Al mismo tiempo, el consenso del mercado se inclina ahora por un freno en el endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Por su parte, el Ibex 35 tendrá que solventar los problemas que tiene a la hora de superar la barrera de los 19.380 puntos, tras el pequeño rebote experimentado en la sesión de ayer. Si analizamos los valores de su composición destaca el comportamiento, en la parte baja de la tabla, de las acciones de Cellnex.

Cellnex abona hoy, miércoles 15 de julio de 2026, un dividendo bruto de 0,376 euros por acción. Este pago supone un desembolso total de 250 millones de euros con cargo a la reserva de prima de emisión de la compañía.

Con este abono, la empresa de telecomunicaciones completa el segundo tramo de los 500 millones de euros en dividendos comprometidos para este año, tras el primer pago de idéntica cantidad realizado en enero.

De esta forma, Cellnex culmina su plan de remuneración al accionista para 2026, que asciende a un total de 800 millones de euros. Esta estrategia combina los 500 millones de dividendos con otros 300 millones de euros destinados a la recompra de acciones propias.

En su programa de recompra, Cellnex ha adquirido más de 18,3 millones de acciones propias, equivalentes al 2,68% del capital social de la empresa, con el objetivo de reducir su capital social.

Si analizamos los títulos de Cellnex bajo el punto de vista técnico, observamos un valor con una gran presión bajista ejercida desde los máximos que se alcanzaron durante el pasado mes de febrero, justo en la zona próxima a los 32,20 euros por acción en el corto y medio plazo.

Pero si extendemos la mirada algo más allá, en el largo plazo y desde los máximos alcanzados en abril de 2025 cerca de los 35 euros, Cellnex sufrió un importantísimo correctivo que lo llevó a buscar la zona de los 24 euros por título en pocos meses, acumulando una caída superior al 30% durante ese tiempo.

Retornando a la temporalidad del corto plazo, se observa que, tras un período de comportamiento lateralizado comprendido entre los meses de abril y finales de junio, finalmente los bajistas se llevaron el gato al agua.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

Se perforó a la baja el nivel que tenían en los 27,30 euros y provocaron un ajuste correctivo bastante importante para el valor, que se ha llevado por delante zonas de soporte clave como los 26,40 y también la zona de los 25 euros por título.

En la sesión de hoy, tras el cobro del dividendo, los inversores han decidido pasar por caja y el valor cae, en el momento de confeccionar estas líneas, algo más del 2%. Esto anula el último envite que los alcistas habían acometido en las últimas sesiones, en el que se buscaba la ruptura de la zona de los 25 euros.

Esta es una zona de resistencia y control importantes para el precio de sus acciones, cuya superación, con los filtros adecuados, será lo único que permitirá pensar en el inicio de un rebote técnico de cierta importancia.

Con unos niveles de sobreventa muy elevados, los inversores siguen acometiendo ventas y el valor continúa presionado al filo de la zona de los 24 euros. Este nivel fue un importante suelo de mercado a finales del ejercicio 2025 que permitió a Cellnex reaccionar al alza con bastante virulencia.

Así pues, es de suma importancia que la compañía inicie algún tipo de rebote técnico desde estos niveles o, cuanto menos, no pierda la zona de los 24 euros; de lo contrario, el valor se verá abocado a iniciar una nueva fase correctiva que podría llevar a sus títulos bastante más abajo. Hay que tener en cuenta que perder esa zona nos trasladaría a niveles no vistos desde mayo de 2019.

Por lo tanto, si ya tenemos el valor en cartera, deberemos extremar las precauciones y no dejar que se produzca ningún cierre diario por debajo de los 23,90 euros, lo cual provocaría la ejecución de numerosos stops de protección y una posible caída en barrena del valor.

En cambio, si se produce finalmente una reacción alcista, no deberemos dejarnos llevar por la euforia y tendremos que esperar a que Cellnex consolide por encima de la zona de los 25,10 euros.

Situarse por encima de este nivel significaría el retorno al optimismo en el valor y el inicio de un rebote técnico de bastante importancia que podría llevarnos a niveles sensiblemente superiores, ya que hasta la zona de los 26,40 euros no contamos con ninguna resistencia importante.

Así, solamente introduciremos una orden de compra en el momento en que veamos a Cellnex superar los 25,15 euros en niveles de dos cierres diarios consecutivos. Si finalmente entra la orden, situaremos el stop de protección a no más de un 3% de distancia desde el nivel final de entrada.