El mercado quiere más y 'pasa' de la amenaza de Irán: el ánimo inversor escapa del miedo por primera vez en un mes

Aumenta la volatilidad y los inversores toman precauciones, reflejando incertidumbre y cierto recelo ante posibles cambios bruscos en el entorno financiero.

El impacto de las hostilidades en Irán sobre los mercados ha sido limitado, y los analistas creen que el mercado prioriza los datos económicos frente a los titulares geopolíticos.

El índice del miedo y la codicia de CNN News ha salido por primera vez en un mes del territorio del miedo, entrando en zona neutral tras 18 días de subidas.

El ánimo inversor se mantiene fuerte pese a la escalada de tensión entre Irán y EEUU, el cierre de Ormuz y la subida del precio del petróleo.

El ánimo de los inversores no decae a pesar del repunte de las hostilidades en Irán, el cierre de Ormuz y el encarecimiento de los precios del petróleo. El índice del miedo y la codicia de CNN News, que se mueve en un rango del 0 (miedo extremo) al 100 (codicia extrema), ha salido por primera vez en algo más de un mes del territorio del miedo.

El indicador se basa en el rendimiento del S&P 500 y es uno de los grandes termómetros del ánimo en los parqués. El índice, que se encuentra fraccionado en quintiles (miedo extremo, miedo, neutro, codicia, codicia extrema) se adentró el pasado jueves en la zona neutral después de acumular 18 días de subidas desde la franja del miedo.

En este periodo, el temor del mercado sólo ha aparecido en una única sesión, la del 3 de julio. Ni siquiera el fin de el alto el fuego entre EEUU e Irán ha hecho gran impacto en la psicología de los inversores, aunque la prolongación de la tensión en la zona así como los incesantes ataques entre ambos países ha mermado algo la carrera hacia la codicia este lunes.

De hecho, después de que Donald Trump anunciase que volverá a bloquear el paso por Ormuz a los buques iraníes y que impondrá un peaje del 20% al resto de embarcaciones que transiten por el enclave estratégico, el indicador restaba algo de optimismo y se quedaba al filo de volver al terreno del miedo.

La psicología de los inversores refleja las conclusiones a las que llegan los analistas de mercados y también el rendimiento de los principales índices bursátiles, que no parecen haber erosionado su comportamiento tras la escalada de la tensión bélica.

Entre las referencias de Wall Street, sólo el Dow Jones anota un balance negativo desde entonces y resta un 0,8% en dicho periodo. El S&P 500 ha logrado avanzar un 0,5% y el Nasdaq Composite, en parte motivado por las expectativas por las compañías tecnológicas, un 0,3%.

Los analistas de la plataforma de inversión y trading eToro concluyen que el limitado impacto de los nuevos acontecimientos en Irán en los mercados financieros responde a la experiencia de un mercado que "parece haber aprendido a gestionar" y que seguirá priorizando los datos macro y el desempeño de la economía frente a los titulares geopolíticos.

La clave, el petróleo

En este sentido, la premisa es clara. Mientras no exista un impacto directo "sobre el petróleo, la inflación o el crecimiento global" las bolsas seguirán con la senda alcista que han firmado en lo que llevamos de año.

De hecho, es la reacción que se vio la semana pasada en los parqués tras anunciar Trump que "daba por finalizado" el alto el fuego en Irán y la vuelta a los ataques entre ambos países. Las bolsas sufrieron y anotaron sólidas caídas pero las limitaron a dicha sesión, la del pasado miércoles, las abultadas correcciones.

Desde XTB reafirman que este comportamiento responde a la experiencia que han cogido los inversores en los últimos meses y explican que el mercado no va a volver a vivir lo que sufrió en marzo, cuando estalló el conflicto en Oriente Próximo.

"Entonces el mercado tuvo que descontar un escenario completamente nuevo, con el riesgo de una interrupción del suministro de una quinta parte del petróleo mundial. Hoy, buena parte de ese riesgo ya está incorporado en los precios", apuntan sus analistas.

Sube la volatilidad

Sin embargo, los inversores sí que son conscientes de que el escenario por el que transitan es muy incierto. Y así lo refleja el VIX, el índice que muestra la volatilidad del mercado.

Desde el comienzo de la última semana, el índice que mide la incertidumbre entre los inversores ha subido un 3,3%. Aunque la sesión de este lunes ha sido la plena demostración de cuánto puede cambiar la coyuntura de un momento a otro.

En la jornada en la que Donald Trump ha anunciado el bloqueo iraní de Ormuz y el establecimiento de tasas a toda la carga transitada por el enclave, el VIX se disparaba más de un 10%.

No es el único temor psicológico al que se enfrenta el mercado. CNN Business cuenta con otros indicadores de referencia y entre ellos, hay otros que sí reflejan algo de temor en los mercados.

Otros riesgos

Una de las cuestiones que genera recelo es la amplitud del precio de las acciones. Este índice mide cuántas acciones suben frente a las que bajan, es decir, cómo de concentrado está el mercado y si este está impulsado sólo por unos pocos valores. Y en este sentido, los inversores temen a esta concentración.

También otra señal que refleja que los inversores son conscientes de que el entorno puede cambiar en cualquier momento. Y de que quieren cubrirse las espaldas.

Uno de los índices de la CNN mide cuántas opciones call y put compran los inversores en Wall Street. Ambos son contratos que garantizan que los inversores pueden comprar o vender las acciones a un determinado precio con el objetivo de garantizar el mejor intercambio tanto si las bolsas suben como si bajan.

En este sentido, si el ratio de seguros contra las caídas -los puts- es mayor al de los seguros contra las alzas -los call-, se entiende que los inversores ven como amplia posibilidad que el mercado pueda corregir y dudan de su inmunidad.