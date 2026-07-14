Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,25%, hasta los 19.335,7 puntos, lo que refleja cierta resistencia a seguir subiendo más allá de los 19.380 puntos.

En Wall Street también hubo una sesión correctiva con cierres en zona de mínimos intradiarios con la excepción del Dow Jones de Industriales que fue el que pudo alejarse más de los mínimos aún terminando también en rojo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,83 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 24,06 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Subimos el stop loss inicial para colocarlo ahora en los 22,80 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,64 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Subimos nuestro stop loss inicial hasta los 27,67 euros en base a cierres.