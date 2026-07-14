Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 continuará con las correcciones por el incremento de tensión en Oriente Medio

- El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,25%, hasta los 19.335,7 puntos, lo que refleja cierta resistencia a seguir subiendo más allá de los 19.380 puntos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se coloca a las puertas de los 85 dólares por barril tras el incremento de tensión en Oriente Medio, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que restablecería "de inmediato" el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz y establecer un peaje del 20% para todas las embarcaciones que transiten el Estrecho de Ormuz.

- El precio del oro intenta recuperar parte de las caídas de ayer recuperando los 4.000 dólares.

- El precio del bitcoin también reacciona tímidamente a las caídas de ayer y pelea por reconquistar los 63.000 dólares.

- El par EURUSD se coloca por debajo de los 1,1400 dólares por euro en un escenario en donde el dólar parece que actúa de refugio.