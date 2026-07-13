Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una subida del 0,32%, hasta los 19.384,7 puntos, que fue claramente insuficiente para salvar la semana, pero también para llevar el saldo de lo que llevamos de julio a terreno positivo. Ahora nos enfrentamos a una semana con más tensión en Oriente Medio que podría complicar el rebote técnico que comenzó tras los mínimos del miércoles pasado.

En Wall Street también tuvo el viernes pasado una sesión de ganancias en la que solo el Russell 2000 tuvo problemas para conseguir el color verde al cierre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,84 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 23,12 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 22,39 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 28,04 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 27,52 euros en base a cierres.