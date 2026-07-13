Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión correctiva por el cierre del Estrecho de Ormuz
Tanto los mercados asiáticos como los futuros estadounidenses vienen cayendo.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una subida del 0,32%, hasta los 19.384,7 puntos, que fue claramente insuficiente para salvar la semana, pero también para llevar el saldo de lo que llevamos de julio a terreno positivo. Ahora nos enfrentamos a una semana con más tensión en Oriente Medio que podría complicar el rebote técnico que comenzó tras los mínimos del miércoles pasado.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse fuertemente por los ataques cruzados entre EE. UU. e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.
- El precio del oro sufre caídas y se acerca de nuevo a la zona de los 4.000 dólares en una sesión de caídas generalizadas en los mercados de valores.
- El precio del bitcoin también cae sobre el 1,5% y se coloca por debajo de los 63.000 dólares.
- El par EURUSD pelea por no perder la referencia de los 1,1400 dólares por euro.
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Después de los enfrentamientos entre EE. UU. e Irán, varios buques han realizado travesías oscuras por el Estrecho de Ormuz al apagar los transpondedores AIS
Datos preliminares citados por Bloomberg de Kpler muestran que seis buques cargueros a granel que cruzaron el estrecho este pasado domingo tenían AIS apagado.
En los últimos tres días, las travesías oscuras superaron a los pasajes visibles; el rastreo AIS no muestra tránsitos registrados a primera hora de este lunes, pero algunos buques reaparecieron en ambos lados del estrecho después de reportar públicamente por última vez sus posiciones en el lado opuesto, lo que es consistente con una travesía con AIS desactivado.
El paso visible a lo largo de la ruta costera sur de Omán se ha detenido prácticamente desde el miércoles pasado; el corredor de seguridad designado por Irán en el norte todavía registró un pequeño número de buques hasta el pasado sábado.
Irán ha atacado recientemente a buques que usan la ruta de Omán, incluidos buques que habían apagado los transpondedores, lo que parece haber reducido la actividad en ese corredor.
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Las tensiones en Oriente Medio elevan el riesgo de interrupción del suministro de combustible para aviación
El aumento de las tensiones en Oriente Medio ha aumentado el riesgo de más interrupciones en el suministro de combustible para aviación, dejando a Europa particularmente expuesta. Energy Aspects estima que Europa enfrentará un déficit de jet-fuel para el tercer trimestre de aproximadamente 600.000 b/d, mientras que EE. UU. y Asia muestran excedentes de aproximadamente 116.000 b/d y 425.000 b/d, respectivamente.
Los inventarios europeos de jet-fuel eran de alrededor de 38 millones de barriles a principios de junio — los cálculos de Reuters indican menos de 30 días de demanda, el más ajustado entre los principales mercados. Un informe mensual de la IEA (finales de mayo) muestra inventarios preliminares de jet de un 10% interanual y una producción de refinerías de un 30%, pero la reserva disponible de Europa permanece aproximadamente en un mes.
El analista de energía Janiv Shah espera que la estrechez del mercado persista hasta agosto.
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Irán dice haber destruido los lanzadores de HIMARS de EE. UU.
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dijo a primeras horas de este lunes, que en la cuarta fase de ataques de represalia contra objetivos estadounidenses regionales, las fuerzas terrestres de IRGC atacaron una base de misiles tierra-tierra de EE. UU. en Kuwait, destruyendo dos plataformas de lanzamiento del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y puntos de almacenamiento de municiones.
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Importante caída del KOSPI surcoreano
El KOSPI de Corea del Sur cae por debajo de los 6.900 puntos, una caída intradía del 7,75%.
SK Hynix cae un 13% y Samsung Electronics cae un 9%.
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Parvus amplía cortos en SOLARIA
Parvus Asset Management Jersey Limited ha ampliado en un 0,06% su posición corta en SOLARIA hasta alcanzar el 1,02% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy