Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión correctiva por el cierre del Estrecho de Ormuz

- El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una subida del 0,32%, hasta los 19.384,7 puntos, que fue claramente insuficiente para salvar la semana, pero también para llevar el saldo de lo que llevamos de julio a terreno positivo. Ahora nos enfrentamos a una semana con más tensión en Oriente Medio que podría complicar el rebote técnico que comenzó tras los mínimos del miércoles pasado.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse fuertemente por los ataques cruzados entre EE. UU. e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

- El precio del oro sufre caídas y se acerca de nuevo a la zona de los 4.000 dólares en una sesión de caídas generalizadas en los mercados de valores.

- El precio del bitcoin también cae sobre el 1,5% y se coloca por debajo de los 63.000 dólares.

- El par EURUSD pelea por no perder la referencia de los 1,1400 dólares por euro.