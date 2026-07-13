Ferrovial: el peligroso tanteo a la zona de los 56 euros pone en juego su tendencia alcista de fondo

Técnicamente, la clave está en la reacción inmediata en los 56 euros; perder este nivel podría llevar el precio a soportes inferiores en 54,86 y 53,70 euros.

El valor es considerado una inversión atractiva por Morningstar, con cinco estrellas y un descuento del 33,9% respecto a su valoración objetivo.

Ferrovial afronta presión bajista y pone en peligro su tendencia alcista de fondo al acercarse a la zona de los 56 euros por acción.

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, tras los recientes choques entre Estados Unidos e Irán, ha provocado caídas generalizadas en los mercados financieros y un fuerte repunte en la cotización del crudo, elevando las perspectivas de un repunte de la inflación.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la semana anterior en negativo, se enfrentará a una semana que posiblemente complicará el rebote técnico iniciado desde los mínimos del miércoles pasado. Examinando los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Ferrovial.

Según el último informe estratégico de Morningstar para el tercer trimestre, Ferrovial es la única empresa del mercado español incluida en su lista de recomendaciones de inversión. Los analistas califican a la constructora y gestora de infraestructuras con cinco estrellas, destacando un descuento del 33,9% frente a su valoración de 80 euros por acción.

El atractivo del valor radica en su sólida ventaja competitiva, basada en activos como autopistas y aeropuertos que aseguran ingresos estables y recurrentes. Asimismo, su bajo perfil de riesgo aporta una gran visibilidad y previsibilidad a sus flujos de caja y beneficios futuros.

En paralelo a su negocio tradicional, Ferrovial invertirá más de 1.000 millones de euros en un campus de centros de datos en Alcobendas (Madrid) con más de 100 MW de capacidad. El proyecto, gestionado por su filial FDI, supone el estreno de la compañía en el sector de las infraestructuras digitales en España con el objetivo de diversificar su actividad.

Si analizamos los títulos de Ferrovial desde el punto de vista técnico, debemos centrarnos en lo ocurrido en el valor desde abril de 2025, justo desde la zona de los 35,65 euros por título. A partir de ahí, el valor demostró su fortaleza dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado 27 de febrero, en los 62,94 euros.

Es justo desde ese punto donde se ha producido un incremento en la volatilidad. Los alcistas no han sido capaces de encontrar la fuerza compradora adecuada para seguir avanzando, lo que ha provocado ajustes correctivos bastante importantes. Estas caídas han terminado por amenazar en varias ocasiones la directriz alcista extendida desde los mínimos del pasado mes de abril, poniendo en jaque su tendencia alcista de fondo.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches TradingView

Lo más interesante para el valor es lo que está ocurriendo en el corto plazo. Durante el pasado mes de junio, el precio intentó un nuevo rebote técnico desde la base de la directriz alcista, en la zona de mínimos crecientes situada en los 55,65 euros por acción. Sin embargo, este asalto a los máximos históricos fue infructuoso, derivando en una nueva fase de ajuste que está enviando al valor a zonas muy peligrosas.

De esta manera, tras haberse situado por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo) y de la zona clave y psicológica de los 60 euros, los bajistas han vuelto a imponerse. El precio ha caído hasta la zona de los 56 euros por título, un nivel de soporte contundente que ha funcionado en varias ocasiones, pero que ahora mismo peligra.

Con la última fase de ajuste de las pasadas sesiones, el valor ha vuelto a situarse por debajo de las tres medias móviles y de su directriz alcista, amenazando la tendencia alcista que sostenía desde hace meses.

A pesar de esto, hay un factor a favor que podría elevar las probabilidades de iniciar algún tipo de rebote técnico desde los 56 euros: los altos niveles de sobreventa que acumula el valor en el corto plazo. Además, durante el pasado mes de junio se observó un aumento considerable en el volumen de negociación cerca de esta zona de soporte tan importante.

Con este escenario técnico sobre la mesa, Ferrovial deberá reaccionar de forma inmediata en los 56 euros por título. De lo contrario, no tendrá ningún freno que sostenga el precio hasta niveles sensiblemente inferiores, como los 54,86 euros, que es el origen del último de los huecos alcistas que quedan por cerrar. Por debajo de ahí, la siguiente zona de soporte se encuentra en los 53,70 euros.

Por tanto, si ya se tienen acciones en cartera, lo ideal es no permitir que el valor cierre durante dos sesiones consecutivas, o una semanal, por debajo de los mínimos anteriores; es decir, por debajo de la zona de los 55,50 euros. De hacerlo, el valor aceleraría el movimiento correctivo hacia niveles mucho más bajos.

Finalmente, para la toma de nuevas posiciones alcistas, todavía estamos lejos de que el valor genere una señal de entrada clara. Esta se activaría con la recuperación de la directriz alcista y de la media móvil de 200 períodos.

En concreto, convendría esperar a que el valor supere la zona de los 57,15 euros en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal; mientras tanto, lo más prudente es mantenerse al margen.